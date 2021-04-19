MediaTek перейдет на 4 нм техпроцесс раньше Qualcomm
В эпоху 5G MediaTek проделала хорошую работу, и награда за это состоит в том, что теперь компания является крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов. Но на рынке процессоров для смартфонов MediaTek по-прежнему отстает от Qualcomm.
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В настоящее время линейка продуктов высшего класса Dimensity 1000 от MediaTek включает в себя микросхемы до 6 нм. В этой серии пока нет 5-нм чипа 5G. Есть сообщения, что компания планирует сразу перейти на 4-нм техпроцесс 5G. Его конкуренты, такие как Qualcomm, Samsung и Huawei, уже имеют 5-нм чипы.
Чтобы выйти на рынок high-end, MediaTek необходимо как можно скорее запустить продукты с высокотехнологичными микросхемами.
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В последних новостях утверждается, что MediaTek, скорее всего, откажется от 5-нанометрового чипа. Компания запустит новый флагманский 5G процессор непосредственно с техпроцессом 4 нм. Более того, его 3-нанометровое производство уже запущено. Тайваньский производитель микросхем станет одним из первых клиентов, которые разместят заказ у TSMC на 4 нм и даже 3 нм чипы.
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