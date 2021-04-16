Топовый флагман Sony Xperia 1 III поступит в продажу 20 мая в Китае
Вчера Sony представила новые флагманские устройства Xperia 1 III и 5 III.
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Согласно официальному сообщению на Weibo, Sony Xperia 1 III можно будет приобрести уже с 20 мая.
Sony Xperia 1 III оснащен 6,5-дюймовым дисплеем 4K OLED HDR FHD + 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти, возможностью расширения с помощью microSD до 1 ТБ.
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Остальные характеристики включают в себя четыре задние камеры с основным объективом 12MP f / 1.7, сверхширокий 12MP f / 2.2 с углом обзора 123 градуса, перископический объектив 12MP f / 2.3-2.8 и датчик 3D iToF, 8MP f / 2.0 и аккумулятор емкостью 4500mah с проводной зарядкой мощностью 30 Вт.
Устройство имеет и другие функции, такие как боковой датчик отпечатков пальцев, фронтальные стереодинамики с 360 Reality Audio, Hi-Res Audio, защиту от воды и пыли IP68 и ОС Android 11 из коробки.
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Xperia 1 III имеет размеры 165 x 71 x 8,2 мм, вес 187 граммов и доступен в вариантах фиолетового, черного и серого цветов.
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