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Apple будет использовать панели LTPO OLED на своем iPhone 13 Pro Duo. Последний отчет поступил от DigiTimes, в котором говорится, что Samsung и LG будут поставлять панели.

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В настоящее время обе компании переводят свои производственные линии только для iPhone на LTPO. Еще в январе The Elec сообщила, что только Samsung Display будет готов поставлять Apple новые панели и что LG Display присоединится к ней в следующем году. Если отчет DT верен, то теперь у Apple два поставщика.

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Что касается обычных iPhone 13 и iPhone 13 mini, они будут придерживаться более старой технологии LTPS OLED с панелями, поставляемыми LG и BOE. Новая технология LTPO более энергоэффективна.

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BOE также заинтересован в поставках панелей LTPO, однако он не смог настроить свою производственную линию для моделей этого года. Ожидается, что Apple перейдет на дисплеи LTPO для всех четырех своих основных моделей iPhone в следующем году (за исключением SE), и наличие дополнительного поставщика будет выгодным.

По мнению аналитиков, серия iPhone 13 будет представлена в сентябре. Однако, если в цепочке поставок возникнут какие-либо задержки, Apple может перенести это на октябрь.