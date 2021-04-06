Игровой смартфон Lenovo Legion 2 Pro получил необычный дизайн задней панели
Игровые телефоны всегда выделялись необычным дизайном: некоторые бренды предпочитают RGB-подсветку, шокирующие расцветки или прозрачные задние панели.
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В Weibo были опубликованы живые снимки, демонстрирующие дизайн Lenovo Legion 2 Pro. У смартфона будет минимальная рамка в нижней части дисплея. О съемке селфи позаботится выдвижная 44-мегапиксельная камера, расположенная сбоку. Однако действительно привлекает внимание дизайн задней части.
В середине задней пластины Legion 2 Pro имеется выступ, напоминающий пояс. На нем размещены логотип Legion, основная камера OmniVision 64MP. Также виден небольшой вентилятор с вентиляционными отверстиями сбоку. Lenovo установили двойных вентиляторов, чтобы лучше охладить Snapdragon 888. На боковой стороне телефона также видны вентиляционные отверстия.
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Добавление системы жидкостного охлаждения должно повысить производительность чипсета Snapdragon, но дизайн Legion 2 Pro может прийтись по вкусу не всем.
Legion 2 Pro будет оснащен 6,92-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания 720 Гц. Телефон будет работать от аккумулятора емкостью 5500 мАч. Заявлена поддержка быстрой проводной зарядки на 90 Ватт.
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Lenovo Legion 2 Pro будет представлен 8 апреля.
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