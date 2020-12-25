Xiaomi Mi 11 будет поставляться с Gorilla Glass Victus
Xiaomi представит Mi 11 28 декабря, но из ранее просочившихся фотографий мы уже знаем, как выглядит этот флагман. Сегодня появились новые официальные рендеры Mi 11, которые позволяют нам лучше взглянуть на смартфон на базе Snapdragon 888.
реклама
По изображениям видно, что Mi 11 будет выполнен в четырех цветах. Основная камера будет на 108 Мп.
Также появилась пара живых снимков Mi 11, которые показывают переднюю и заднюю панель смартфона. Задняя часть имеет текстуру под кожу, а экран имеет изогнутые края. Изображение не показывает верхнюю часть экрана, но на нем можно увидеть, что смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает с MIUI 12 на базе Android 11.
реклама
Хотя Xiaomi еще не детализировала спецификации Mi 11, она подтвердила, что смартфон будет поставляться с Gorilla Glass Victus, и заявила, что экран на Mi 11 может оказаться самым дорогим среди других смартфонов, поскольку его стоимость сопоставима с обычным телевизором.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила