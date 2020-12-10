Oppo Reno 5 Pro + получит Snapdragon 865 и быструю зарядку на 65 Вт
Сегодня будут представлены 3 смартфона от Oppo - Reno5 5G, Reno5 Pro 5G и Reno5 Pro + 5G.
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Технические характеристики Oppo Reno 5 Pro +
По словам известного эксперта Digital Chat Station, Oppo Reno 5 Pro + имеет 6,55-дюймовый перфорированный экран AMOLED с разрешением Full HD + (1080x2400 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Топовая модель серии Reno5 будет оснащена чипсетом Snapdragon 865. На задней части будет расположена квадрокамера: основной модуль на 50 МП с датчиком IMX766, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор, 13-мегапиксельный сенсор с телеобъективом и 2-мегапиксельный для макросъемки. Ожидается, что на передней панели Oppo Reno 5 Pro + будет установлен 32-мегапиксельный сенсор.
Мы ожидаем аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Размеры Reno5 Pro + составляют 159,9 x 72,5 x 7,99 мм, а вес 184 грамма.
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