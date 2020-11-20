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Oppo Reno5 5G будет поставляться на 3х чипсетах от Qualcomm и MediaTek

Oppo Reno5 получит Android 11 и 65-ваттную зарядку
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После презентации Oppo Reno5 5G известный китайский блогер Digital Chat Station подтвердил, что смартфон Reno5 5G поступит в продажу на Qualcomm Snapdragon 865 и 765G, а также на 8-ядерном чипсете Dimensity 1000 от Mediatek. Пока еще неизвестно, какая именно модель получит какой чипсет.

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Характеристики

В смартфоне будет установлен 6,43" OLED-экран с разрешением Full HD+.

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Частота опроса тачскрина составляет 180 Гц, частота обновления самой матрицы — 60 Гц.

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Смартфон будет иметь квадрокамеру: основной модуль на 64 Мп, сверхширокий на 8 МП и две 2х-мегапиксельных камеры.

Что касается Pro версии, то она будет иметь изогнутую панель.

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Кроме этого, Reno5 5G будет иметь быструю зарядку мощностью 65 Вт. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч.

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В смартфоне будет предустановлена ОС Android 11 уже из коробки.

Предполагается, что Reno5 5G поступит в продажу в период с декабря по январь в Китае.

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