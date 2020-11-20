Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После презентации Oppo Reno5 5G известный китайский блогер Digital Chat Station подтвердил, что смартфон Reno5 5G поступит в продажу на Qualcomm Snapdragon 865 и 765G, а также на 8-ядерном чипсете Dimensity 1000 от Mediatek. Пока еще неизвестно, какая именно модель получит какой чипсет.

реклама

Характеристики

В смартфоне будет установлен 6,43" OLED-экран с разрешением Full HD+.

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Частота опроса тачскрина составляет 180 Гц, частота обновления самой матрицы — 60 Гц.

реклама

Смартфон будет иметь квадрокамеру: основной модуль на 64 Мп, сверхширокий на 8 МП и две 2х-мегапиксельных камеры.

Что касается Pro версии, то она будет иметь изогнутую панель.

реклама

Кроме этого, Reno5 5G будет иметь быструю зарядку мощностью 65 Вт. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч.

реклама

В смартфоне будет предустановлена ОС Android 11 уже из коробки.

Предполагается, что Reno5 5G поступит в продажу в период с декабря по январь в Китае.