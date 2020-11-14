OxygenOS 11.0.4.5 на OnePlus 8T получит 11 улучшений
Сегодня OnePlus выпустила последнее обновление программного обеспечения для 8T, своего флагманского смартфона 2020 года. Новая версия программного обеспечения OxygenOS 11.0.4.5 уже начала приходить пользователям по всем странам.
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OxygenOS 11.0.4.5 для OnePlus 8T содержит не менее 11 различных исправлений программного обеспечения: более стабильное качество звонков, улучшенное энергопотребление, предотвращение ошибочных срабатываний сенсора, улучшена производительность и плавность в играх, добавлены новые режимы съемки камеры, повысили качество мобильной сети.
Кроме этого, была исправлена небольшая проблема с нестабильной сетью, возникающая во время игры, так же как и проблема, из-за которой NFC не включалась при определенных условиях, а также исчезла парящая строка состояния в ландшафтном режиме. Наконец-то они улучшили интерфейс ползунка предупреждений, за счет отображения всплывающих сообщений.
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