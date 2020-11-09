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На днях стало известно, что OPPO планирует запустить серию OPPO Reno5 в Китае. Сегодня китайский аналитик раскрыл возможности зарядки и цветовые варианты Reno5.

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OPPO Reno5 будет питаться от двухъячеечной батареи и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт. Устройство будет доступно в четырех цветах, таких как Starry Dream, Aurora Blue, Moonlight Black и Star Wish Red. Также утверждается, что будет кожаная версия устройства.

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На прошлой неделе TENAA одобрило телефон OPPO с номером модели PEGM00 / PEGT00. Предполагается, что это устройство получит название Reno5.

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Смартфон PEGM00 / PEGT00 OPPO имеет размеры 159,1 x 73,4 x 7,9 мм и вес 172 грамма. Он оснащен 6,43-дюймовым OLED-экраном с датчиком отпечатков пальцев. Он обеспечивает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей и соотношение сторон 20: 9. Он будет поддерживать частоту обновления 60 Гц и частоту сенсора 180 Гц.





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Предполагаемый OPPO Reno5 оснащен 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц. Есть предположения, что устройство может работать на чипсете Snapdragon 765G. Он может поставляться с батареей емкостью 4300mah с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки.





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В телефоне установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера и система с четырьмя камерами 64-мегапиксельная + 8-мегапиксельная + 2-мегапиксельная + 2-мегапиксельная.