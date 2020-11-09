Готовится выпуск смартфонов серии OPPO Reno 5 с поддержкой 5G в кожаном исполнение
На днях стало известно, что OPPO планирует запустить серию OPPO Reno5 в Китае. Сегодня китайский аналитик раскрыл возможности зарядки и цветовые варианты Reno5.
реклама
OPPO Reno5 будет питаться от двухъячеечной батареи и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт. Устройство будет доступно в четырех цветах, таких как Starry Dream, Aurora Blue, Moonlight Black и Star Wish Red. Также утверждается, что будет кожаная версия устройства.
На прошлой неделе TENAA одобрило телефон OPPO с номером модели PEGM00 / PEGT00. Предполагается, что это устройство получит название Reno5.
реклама
Смартфон PEGM00 / PEGT00 OPPO имеет размеры 159,1 x 73,4 x 7,9 мм и вес 172 грамма. Он оснащен 6,43-дюймовым OLED-экраном с датчиком отпечатков пальцев. Он обеспечивает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей и соотношение сторон 20: 9. Он будет поддерживать частоту обновления 60 Гц и частоту сенсора 180 Гц.
реклама
Предполагаемый OPPO Reno5 оснащен 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц. Есть предположения, что устройство может работать на чипсете Snapdragon 765G. Он может поставляться с батареей емкостью 4300mah с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки.
реклама
В телефоне установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера и система с четырьмя камерами 64-мегапиксельная + 8-мегапиксельная + 2-мегапиксельная + 2-мегапиксельная.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила