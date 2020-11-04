Стали известны характеристики Vivo S7e 5G: Mediatek Dimensity 720 и AMOLED дисплей
В Китае выпустили новый смартфон Vivo S7e 5G. Он отличается элегантным дизайном и имеет градиентную отделку сзади. Vivo S7e поставляется с экраном AMOLED, тройными задними камерами, чипсетом MediaTek Dimensity, длительным временем автономной работы и многим другим.
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Стоимость Vivo S7e в компании не разглашается. В телефоне установлено 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Память расширяется через слот для карт памяти microSD. Телефон доступен в трех цветовых вариантах: Magic Stand Star Sea, Silver Moon и Black Mirror.
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Последний смартфон среднего класса от Vivo отличается элегантным дизайном - его толщина составляет всего 7,73 мм. Телефон легкий и весит всего 171,7 г. Задняя панель оснащена тройной камерой в верхнем левом углу. На передней панели имеется вырез в виде капельки. Vivo S7e оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев. На правой грани устройства расположены регуляторы громкости и кнопка включения / выключения.
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Что касается спецификаций, Vivo S7e щеголяет 6,44-дюймовым дисплеем Full HD + AMOLED с разрешением экрана 2400 x 1080 пикселей. Экран поддерживает соотношение сторон 20: 9, HDR10, коэффициент контрастности 1200000: 1. Телефон работает на чипсете MediaTek Dimensity 720 5G.
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В телефоне установлена батарея емкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Устройство работает под управлением Android 10 с FunTouchOS. Что касается подключения, вы получаете двухдиапазонный Wi-Fi, 5G, Bluetooth 5.0, аудиоразъем 3,5 мм, GPS, ГЛОНАСС, поддержку двух SIM-карт и порт USB Type-C.
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