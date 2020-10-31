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Тест на ремонтопригодность iPhone 12, проведенный iFixit, показывает, что модуль камеры в последнем предложении Apple не подлежит замене. Если модуль камеры iPhone 12 перенести на другой iPhone 12, он станет совершенно непригодным для использования. iFixit говорит, что Apple, возможно, будет стремиться решить проблему стороннего ремонта камеры iPhone 12. Кроме того, во внутреннем учебном руководстве Apple, доступном для iFixit, утверждается, что это не аппаратный дефект, а программная настройка, которую Apple может или не может намеренно внедрить.

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В своем отчете iFixit говорит, что когда камера iPhone 12 переносится на другой iPhone 12, она вообще не работает надежно. В отчете поясняется, что изначально он кажется работающим, но «при фактическом использовании он не работает». После замены камера реагирует только на определенные режимы, иногда зависает, отказывается переключаться в сверхширокоугольный режим и в некоторых случаях полностью не отвечает.

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Следует отметить, что такое же поведение не повторяется при замене камер iPhone 12 Pro, и это, похоже, влияет только на устройства iPhone 12. Это может быть программная настройка, которую Apple могла непреднамеренно внедрить, и исправление может быть выпущено сейчас, когда проблема была обнаружена. Однако, учитывая известное нежелание Apple ремонтировать свои устройства с привлечением сторонних технических специалистов, эта небольшая настройка - если она была введена намеренно - не является слишком большим сюрпризом.

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Раньше сообщалось о проблемах с дисплеем, когда технические специалисты пытались поменять местами ЖК-экран на iPhone 7 и iPhone 8 Plus. Это произошло потому, что Apple использовала для этих телефонов трех разных производителей. Еще неизвестно, поразит ли аналогичная незапланированная проблема iPhone 12, или же Apple намеренно отговаривает сторонний ремонт. iFixit ранее давал ему оценку ремонтопригодности 6 из 10, но теперь пересматривает ее после того, как возникла проблема с заменой камеры.