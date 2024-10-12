Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Optovik
LADA Vesta Comfort подорожала на 11,1 тысяч рублей
Получается, что самая безопасная Lada Vesta — только в топовой комплектации Techno, потому что только у нее есть 4 подушки безопасности

АвтоВАЗ начал продажи новой версии LADA Vesta, которая отличается улучшенными характеристиками и дополнительными функциями.

В каждой комплектации автомобиля теперь есть система ESP (ESC), которая помогает предотвратить занос, система TCS, которая предотвращает пробуксовку, и система HSA, которая помогает начать движение на подъёме. Все версии LADA Vesta теперь оснащены трёхступенчатым подогревом передних сидений.

В комплектации Enjoy’24 появились 16-дюймовые легкосплавные диски, задний подлокотник, обогрев форсунок омывателя лобового стекла и камера заднего вида с динамическими линиями разметки. Также в этой комплектации можно заказать обновление за 60 тысяч рублей, которое включает медиасистему Lada EnjoY Pro с экраном диагональю 10,4 дюйма и 8 динамиками.

В комплектации Techno’24 появились три подголовника сзади, боковые подушки безопасности, светодиодные противотуманные фары, система контроля слепых зон и другие функции. Эта версия признана самой безопасной благодаря наличию 4 подушек безопасности.

Базовая комплектация LADA Vesta Comfort’24 предлагает меньше всего опций, но при этом цена увеличилась всего на 11,1 тысячи рублей. Версии Life’24 и Enjoy’24 подорожали на 23,1 и 51,1 тысячи рублей соответственно, а Techno’24 — на 94,1 тысячи рублей.

Обновлённая LADA Vesta предлагает покупателям улучшенный уровень комфорта, что делает её привлекательным выбором для автолюбителей.

#lada vesta #lada vesta new #lada vesta techno #автомашины #lada vesta comfort #vesta 2025 #лада веста 2025
+
Написать комментарий (0)
АвтоВАЗ начал отгружать своим дилерам автомобили Lada Vesta с новой системой курсовой устойчивости
Представлена Lada Vesta с экспериментальной системой газобаллонного оборудования
В Санкт-Петербурге на Международном газовом форуме показали Lada Vesta работающую на бензине и газе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
18
Космические силы США сообщили о «серии новых маневров» загадочного мини-космического корабля X-37B
10
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
10
14 смартфонов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2.0 до конца 2024 года
+
Су-30 во время воздушного боя сбил украинский беспилотник во Владимирской области
+
ВС России использовали автономных роботов с пулемётами во время штурма Угледара
+
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
1
В России намерены построить атомный подводный газовоз для доставки углеводородов в Арктику
4
Американские ученые разработали жидкость для паутины, как у супергероя Человека-паука
+
Американская пресса называет «план победы» Зеленского безвыигрышной авантюрой
1
ВС РФ возобновили стремительные наступательные действия по выбиванию ВСУ из Курской области
+
На фоне резкого увеличения объёмов строительства Россия нарастила импорт башенных кранов
3
Российская компания «Спутникс» запустит 28 спутников на орбиту в ноябре с космодрома Восточный
+
При запуске Starship SpaceX планирует впервые приземлить ракету-носитель неповрежденной
+
AMD выпустила процессоры EPYC 9005 Turin на базе Zen 5/5c
1
В Китае заметили модифицированную GeForce RTX 4090 с 48 Гб памяти, выпуск которой поставлен на поток
1
Украинские военные жалуются на массовый перехват видеосигналов fpv-дронов бойцами России
+
Илон Маск представил роботакси, гуманоидного робота Оптимуса и беспилотный автобус Robovan
+
Российская армия прорвала оборону ВСУ на Курском направлении
+
Kingdom Come Deliverance 2 обещает один из крупнейших и проработанных городов в игровой индустрии
+

Популярные статьи

Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
79
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
9
«Звездные войны» - фильмы, которые нас ждут
10
Сточные воды оказались новым источником экологичного авиационного топлива
1
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
152
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
8
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
34
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
6
Почему во время сложных событий в СССР по телевидению транслировали балет «Лебединое озеро»
1
ТОП 10 miniApp в Telegram, в которые стоит зайти с целью получения дропа
1

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
20:07
Я перестал продавать на авито, потому что теперь детали переходят сыновьям))) Но такой музей дома не держу)))
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
ЧatoБoт
20:03
Смелый премьер, респект мужику.
Новый премьер Японии проявил мужество и сказал, кто осуществил атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
Китя
20:03
Чем карту охлаждаешь и корпус какой ?
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
ЧatoБoт
20:02
Только за то, что статья по теме железа, ставлю 5 звёзд. У самого дома в загашнике лежит набор из материнки на 775 сокете и 43-м чипсете, 4-х ядерника Q9550, 2х4 ГБ DDR3-1600 и видяхи GF-730_2GB, имее...
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
Crouse
19:49
Оптимальнее брать под средние по мощности сборки старые проверенные решения на ам4/ или 12-ая линейка интелов без деградирующих процов. Скоро производителям видеокарт придется списывать со счетов ста...
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
Белый Орёл
19:40
Да все уже поняли что это говнопроцы, можете не продолжать
В бета-версии iOS 18.1 добавили функцию установки «основного» email в приложении «Настройки»
Максим Лысенко
19:35
Без iGPU походу не реально использовать карту для майнинга. Я себе купил p104-100 и в компе у меня 1050 ti 4gb, пытался настроить но вообще не получается, разные методы способы ссылки и так далее. Дум...
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
Максим Федотов
19:33
Сижу в дискорде, тикток, инсте + Youtube на телике смотрю через один ВПН, мне хватает. Один раз настроил по инструкции и забыл. Лимитов нет, скорость отличная! Есть тестовый период, чтобы всё проверит...
Discord заблокирован в России за многократные нарушения законодательства
Джон Коннор
19:32
боже какая дичь, ДЛСС в режиме производительности это не просто мыло, это кубики, не увидит только слепой
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Джон Коннор
19:30
32 мало, форточка, попробуй большой монитор, погрузись ПОЛНОСТЬЮ в игру и поймешь
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем