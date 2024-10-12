Получается, что самая безопасная Lada Vesta — только в топовой комплектации Techno, потому что только у нее есть 4 подушки безопасности

АвтоВАЗ начал продажи новой версии LADA Vesta, которая отличается улучшенными характеристиками и дополнительными функциями.

В каждой комплектации автомобиля теперь есть система ESP (ESC), которая помогает предотвратить занос, система TCS, которая предотвращает пробуксовку, и система HSA, которая помогает начать движение на подъёме. Все версии LADA Vesta теперь оснащены трёхступенчатым подогревом передних сидений.

В комплектации Enjoy’24 появились 16-дюймовые легкосплавные диски, задний подлокотник, обогрев форсунок омывателя лобового стекла и камера заднего вида с динамическими линиями разметки. Также в этой комплектации можно заказать обновление за 60 тысяч рублей, которое включает медиасистему Lada EnjoY Pro с экраном диагональю 10,4 дюйма и 8 динамиками.

В комплектации Techno’24 появились три подголовника сзади, боковые подушки безопасности, светодиодные противотуманные фары, система контроля слепых зон и другие функции. Эта версия признана самой безопасной благодаря наличию 4 подушек безопасности.

Базовая комплектация LADA Vesta Comfort’24 предлагает меньше всего опций, но при этом цена увеличилась всего на 11,1 тысячи рублей. Версии Life’24 и Enjoy’24 подорожали на 23,1 и 51,1 тысячи рублей соответственно, а Techno’24 — на 94,1 тысячи рублей.

Обновлённая LADA Vesta предлагает покупателям улучшенный уровень комфорта, что делает её привлекательным выбором для автолюбителей.