На один нативный кадр может приходиться до пяти нейронных, вы всё правильно поняли.

Nvidia продолжает развивать технологии апскейлинга и генерации кадров, без которых уже сложно представить современные аппаратные продукты компании. После откровенно неудачной дебютной презентации DLSS 5, которую пользователи откровенно высмеяли за нереалистичные лица персонажей и явную аналогию с плохим «бьюти-фильтром» камеры смартфона, Nvidia выждала немного и выпустила DLSS 4.5 с динамическим мультикадровым генератором (он же DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation) и режимом MFG 6X (он же Multi Frame Generation 6X). Технологии пока доступны только в свежей бета-версии ключевого приложения Nvidia App и только на видеокартах GeForce RTX 50-й серии.

Источник изображения: Nvidia

DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation снабжена адаптивным множителем кадров, который способен работать с чёткой привязкой к текущей загрузке видеочипа и частоте обновления дисплея. Производитель утверждает, что это позволит не перегружать карту и заставить её работать в строго заданных пределах, без оглядки на выставленный множитель кадров, как это было ранее.

Что касается, новой версии MFG 6X, то ключевой момент его работы заявлен уже в названии: на каждый отрендеренный в «нативе» кадр генерируется пять нейронных. Nvidia заявила, что новые программные изменения позволят увеличить производительность видеокарт серии RTX 50 в разрешении 4K вплоть до 35%.

Уже сейчас речь идёт о том, что новый генератор кадров и апскейлер от Nvidia получат популярные сетевые шутеры Arc Raiders и Marvel Rivals. В будущем новые версии ключевых технологии создания дополнительных кадров появятся ещё в 20 играх, среди которых будут 07 First Light, Control Resonant, Cthulhu: The Cosmic Abyss, Directive 8020, Gray Zone Warfare, Industria 2Star Wars: Galactic Racer, Tides of Annihilation, Where Winds Meet и другие.