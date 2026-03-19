Есть даже статистика по отправлениям, которые действительно растут.

Российские СМИ сообщают, что из-за постоянных ограничений в работе мобильного интернета россияне всё чаще используют в своей повседневной жизни электронную почту.

Так, с начала текущего месяца и по 14 число количество отправленных по «электронке» писем выросло на 36% — вплоть до 625,3 млн отправлений. Такие данные приводит, например, исследователи из Unisender и сервиса «Рег.решения». При анализе данных они использовали статистику отправлений не только от российских «Яндекс» и Mail.ru, но также Gmail и других зарубежных почтовых служб.

В отчётах с исследованием дополнительно говорится, что количество открытий тоже выросло. Это означает, что россияне действительно чаще стали пользоваться почтой для повседневных задач. Эксперты и вовсе считают, что email вновь становится базовой и полностью управляемой частью культуры коммуникации. Для бизнеса в условиях неопределённости с блокировками электронная почта действительно остаётся чуть ли не единственно безотказным способом коммуникации.

Многие уверены, что заблокировать «электронку» как средство общения будет намного сложнее, чем какой-то конкретный мессенджер. У него нет единой «точки отказа», но, если мы говорим про зарубежные службы, то опасность ограничения доступа к ним остаётся.

Напомним, «частичное ограничение» звонков в Telegram было начато Роскомнадзором в августе 2025-го. Тогда эти меры объяснялись противодействию преступной деятельности. А 10 февраля 2026-го ведомство приступило к замедлению Telegram, подтвердив спустя некоторое время, что «последовательные ограничения» будут продолжаться. Нынешняя ситуация с мессенджером — результат этих самых последовательных действий.