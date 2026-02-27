Для истинных фанатов творчества «гениального» японца.

Компания Asus заключила партнёрское соглашение с Kojima Productions, продуктом которого должен стать игровой планшет ROG Flow Z13-KJP. Впервые информация о новинке появилась ещё в начале этого года на выставке CES 2026, но предзаказы на устройство открылись только сейчас. Устройство, безусловно, только для энтузиастов, что станет далее понятно по тексту.

Источник изображений: Asus

Дизайн планшета прорабатывался совместно с художником Ёдзи Синкавой (Yoji Shinkawa), который тесно сотрудничает с Кодзимой на протяжении целых десятилетий. Например, культовые обложки для MGS 1-4 создавались именно Синкавой. Планшет построен на базе стандартного ROG Flow Z13, но с добавлением элементов дизайна Ludens — талисмана Kojima Productions. Устройство будет поставляться в специальном чехле с зарядным устройством мощностью 200 Вт.

Аппаратные характеристики брендированного игрового планшета ROG Flow Z13-KJP практически во всём совпадают с его базовой версией, в чём вы сейчас и убедитесь. Итак, на борту устройства будут следующие компоненты:

процессор AMD Ryzen AI MAX+ 395;

графический чип AMD Radeon 8060S,

NPU-модуль AMD XDNA,

128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с тактовой частотой 8000 МГц;

1 ТБ памяти встроенного SSD-накопителя PCIe 4.0;

аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч

13,4-дюймовый сенсорный IPS LCD-экран с разрешением 2560x1600 и частотой обновления 180 Гц. Устройство имеет встроенную подставку, а также съёмную клавиатуру в комплекте с соответствующим дизайном.

К планшету можно докупить несколько брендированных аксессуаров, о чём Asus тоже своевременно позаботилась. Потратить деньги можно будет на: гарнитуру ROG Delta II-KJP, мышь ROG Keris II Origin-KJP и коврик для мыши ROG Scabbard II XXL-KJP.

А теперь о самом главном – о цене, разумеется. Asus ROG Flow Z13-KJP обойдётся фанату творчества легендарного японца в $3700 долларов, предзаказ уже можно сделать на официальном сайте Asus. Устройство начнут поставлять со следующего месяца, в комплект положат копию игры Death Stranding 2 для ПК.