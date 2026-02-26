Соответствующие поправки в закон должны быть рассмотрены в марте.

Власти РФ планируют к лету текущего года смягчить условия приёма на работу несовершеннолетних — об этом сообщает издание «ТАСС» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова. Депутат считает, что в итоговом документе количество ограничений по приёму на работу людей, которым не исполнилось 18 лет, должно сократиться. При этом чиновник отдельно уточняет, что прочие меры защиты несовершеннолетних останутся нетронутыми.

Источник изображения: Завод ЗапСибНфтехим

Данная инициатива во многом обусловлена желанием работодателей принимать на работу молодых специалистов технических специальностей, которые после окончания профильного учебного заведения получают нужные навыки и диплом, но не могут официально трудоустроиться из-за ограничения по возрасту. Скажем, молодой человек возрастом 17 с половиной лет, имея все документы на руках, не может официально без ограничений приступить к работе, на что и указывают некоторые представители бизнеса.

В рамках нового механизма, о котором и рассказал Ярослав Нилов, к труду будут допускаться и несовершеннолетние, но только с положенной оценкой условий труда. При этом о вредных производства речи здесь всё равно не идёт. Точнее, вредными, со слов главы комитета Госдумы, они могли быть 20 более лет назад, но с тех пор многое переменилось. Чиновник убеждён, что на предприятиях, которые ещё пару десятков лет назад считались неполезными для здоровья, сейчас безопаснее находиться, чем на улице.

Обсуждение нового закона о допуске несовершеннолетних к производствам начнётся в марте в рамках заседаний комитета Госдумы по труду и социальной политике. И после подписания всех изменений молодой человек, получивший соответствующее образование, сможет трудиться на предприятии, которое после переоценки условий труда станет безопасным.