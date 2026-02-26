Сайт Конференция
apprenticebase
В России ослабят условия приёма на работу несовершеннолетних на производства
Соответствующие поправки в закон должны быть рассмотрены в марте.

Власти РФ планируют к лету текущего года смягчить условия приёма на работу несовершеннолетних — об этом сообщает издание «ТАСС» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова. Депутат считает, что в итоговом документе количество ограничений по приёму на работу людей, которым не исполнилось 18 лет, должно сократиться. При этом чиновник отдельно уточняет, что прочие меры защиты несовершеннолетних останутся нетронутыми. 

Источник изображения: Завод ЗапСибНфтехим

Может быть интересно

Данная инициатива во многом обусловлена желанием работодателей принимать на работу молодых специалистов технических специальностей, которые после окончания профильного учебного заведения получают нужные навыки и диплом, но не могут официально трудоустроиться из-за ограничения по возрасту. Скажем, молодой человек возрастом 17 с половиной лет, имея все документы на руках, не может официально без ограничений приступить к работе, на что и указывают некоторые представители бизнеса. 

В рамках нового механизма, о котором и рассказал Ярослав Нилов, к труду будут допускаться и несовершеннолетние, но только с положенной оценкой условий труда. При этом о вредных производства речи здесь всё равно не идёт. Точнее, вредными, со слов главы комитета Госдумы, они могли быть 20 более лет назад, но с тех пор многое переменилось. Чиновник убеждён, что на предприятиях, которые ещё пару десятков лет назад считались неполезными для здоровья, сейчас безопаснее находиться, чем на улице. 

Обсуждение нового закона о допуске несовершеннолетних к производствам начнётся в марте в рамках заседаний комитета Госдумы по труду и социальной политике. И после подписания всех изменений молодой человек, получивший соответствующее образование, сможет трудиться на предприятии, которое после переоценки условий труда станет безопасным. 

#законы #трудоустройство #несовершеннолетний
Источник: tass.ru
Сейчас обсуждают

Валерий Валерьевич
18:40
Для тебя все пидары нормальные, как ИрэнПездун и "Унижаем Китю и Тульского Машку-полотера". Потому что ты сам пидарок и поэтому оправдываешь своих партнёров?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
NuclearMissionJam
18:35
Раньше время суток менялось? Я помню что на многих картах была ночь
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Валерий Валерьевич
18:12
Жирная свиноматка которая от своего жирного веса и тупости, не в состоянии сходить сама на горшок, ты у психиатра была сегодня на приёме, сразу за ИрэнПёздом?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Эдуард Кузнецов
17:57
Жесть. Ты молодец, постарался, ни разу столько минусов не видел). Позабавил старика.) Спасибо!
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Китя.
17:55
Админ тебя все равно накажет. Дaже если я прощу. больно как больно. ну понял :-))
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
17:40
Тебе бот не надоело нести чушь. дедушка. мозг твой от старости уже атрофировался. 3 бота твоих в теме. Эх старость не радость. Унижаем Китю и Тульского Машку-полотера. Chimbal Penetrator и под меняю....
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Антон Филимонов
17:37
Тебя только за пререводы от людей можно по налогам нагнуть)))
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Дмитрий Ноздрин
17:28
Ну хз, у меня комп старый на 3470, разогнаный до 4Ггц и 1060 на 6 гигов, 16 гб озу и в фортнайте постоянные посадки до 5 фпс.. другие игры хз, на нем дочь играет. Ах да когда-то на нем пробовал в Алан...
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
PreD@toR_
17:27
- А можно покупать отечественный автопром? - Можно, а зачем?
На «АвтоВАЗе» продажи за январь—февраль 2026 года назвали худшими за последние 20 лет
swr5
17:07
Опять любители складывать все яйца в одну корзину обнаружились. "Работают десятилетия", да - на кладбище проектов Гугла в виде надгробных плит.)))
Онлайн-версия LibreOffice может стать конкурентом Google Docs — сервис вновь заработал
