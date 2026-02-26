Власти РФ планируют к лету текущего года смягчить условия приёма на работу несовершеннолетних — об этом сообщает издание «ТАСС» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова. Депутат считает, что в итоговом документе количество ограничений по приёму на работу людей, которым не исполнилось 18 лет, должно сократиться. При этом чиновник отдельно уточняет, что прочие меры защиты несовершеннолетних останутся нетронутыми.
Данная инициатива во многом обусловлена желанием работодателей принимать на работу молодых специалистов технических специальностей, которые после окончания профильного учебного заведения получают нужные навыки и диплом, но не могут официально трудоустроиться из-за ограничения по возрасту. Скажем, молодой человек возрастом 17 с половиной лет, имея все документы на руках, не может официально без ограничений приступить к работе, на что и указывают некоторые представители бизнеса.
В рамках нового механизма, о котором и рассказал Ярослав Нилов, к труду будут допускаться и несовершеннолетние, но только с положенной оценкой условий труда. При этом о вредных производства речи здесь всё равно не идёт. Точнее, вредными, со слов главы комитета Госдумы, они могли быть 20 более лет назад, но с тех пор многое переменилось. Чиновник убеждён, что на предприятиях, которые ещё пару десятков лет назад считались неполезными для здоровья, сейчас безопаснее находиться, чем на улице.
Обсуждение нового закона о допуске несовершеннолетних к производствам начнётся в марте в рамках заседаний комитета Госдумы по труду и социальной политике. И после подписания всех изменений молодой человек, получивший соответствующее образование, сможет трудиться на предприятии, которое после переоценки условий труда станет безопасным.