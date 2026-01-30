Юбилейный, двадцатый пакет санкций предположительно будет принят 24 февраля.

Российское издание «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Александра Грушко сообщает, что сворачивание деловых отношений с Москвой обошлось европейским странам в астрономическую сумму. Во время общения с журналистами дипломат заявил, что финансовые потери ЕС составляют порядка полутора триллионов евро. Причём даже эту цифру он назвал «самыми скромными прикидками».

Любопытно, что ещё в декабре прошлого года внешнеполитическое ведомство оперировало более внушительной суммой в 1,6 трлн евро. При этом в министерстве неизменно указывают на то, что, несмотря на беспрецедентное давление Запада, российская экономика не только выстояла, но и продолжает демонстрировать рост.

Брюссель же, судя по всему, не намерен останавливаться и готовит очередные ограничительные меры. Ещё в октябре был утверждён девятнадцатый пакет санкций, который был направлен на российскую энергетику и предполагает постепенный отказ от закупок российского сжиженного газа вплоть до полной остановки долгосрочных контрактов к 2027 году. А буквально на днях глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала юбилейный, двадцатый пакет: его собираются принять 24 февраля 2026 года.