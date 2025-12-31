Американская поп-звезда Бейонсе Ноулз-Картер преодолела знаковую для себя (да и не только для себя) финансовую вершину, увеличив своё состояние до 1 миллиарда долларов. Журнал Forbes включил исполнительницу в список богатейших деятелей культуры, где она стала всего лишь пятым музыкантом в истории, которому удалось добиться подобного успеха.

Российское издание «РБК» со ссылкой на заявления западных коллег поспешило уточнить, что основой для этого безусловно впечатляющего достижения стали сверхуспешные гастроли певицы последних лет. Скорее всего, целевая аудитория данного сайта не следит за творчеством Бейонсе, поэтому небольшую справку дать придётся.

Итак, концертный тур в поддержку альбома The Renaissance, прошедший в 2023 году, оказался самым прибыльным в карьере артистки и принёс ей почти 600 миллионов долларов. Закрепить финансовый успех помог смелый эксперимент с жанрами: выпуск кантри-альбома Cowboy Carter открыл для 44-летней звезды новые, простите за пафос, коммерческие горизонты, а также обеспечил престижное выступление в перерыве рождественского матча НФЛ. В конце концов, это также позволило потом организовать ещё одну серию кассовых концертов.

Заработав 1 миллиард долларов, певица прописала себя в одной компании с другими лидерами индустрии, чьи счета исчисляются десятизначными цифрами. В этот закрытый клуб уже входят Тейлор Свифт, Рианна и Брюс Спрингстин, а также супруг самой Бейонсе — рэпер Jay-Z. Любопытно, что Шон Картер (настоящее имя рэпера) стал первым хип-хоп исполнителем-миллиардером ещё в 2019 году, и сейчас его капитал оценивается во внушительные 2,5 миллиарда долларов благодаря грамотным инвестициям в алкогольный бизнес и технологические стартапы.

А ещё Бейонсе стала абсолютным лидером по числу номинаций на премию «Грэмми» 2025 года, претендуя на награды сразу в 11 категориях. Это подтверждает её статус одной из самых влиятельных фигур в современном шоу-бизнесе, способной задавать тренды на протяжении десятилетий.

Издание «РБК», подытоживая свою заметку о мегапопулярной певице, вспомнило и негативные новостные поводы о ней. Так, минувшим летом после масштабного шоу на стадионе в Атланте произошла давка в метро, в результате которой девять человек получили травмы и были госпитализированы. Кроме того, злоумышленникам удалось похитить носители с неизданными треками и видеоматериалами, взломав автомобиль хореографа команды, что заставило менеджмент артистки серьёзно пересмотреть меры безопасности.