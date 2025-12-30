Китайская полупроводниковая индустрия сделала очередной шаг к технологической независимости, поскольку компания Lisuan официально приступила к отгрузке своих графических ускорителей серии G100. Эти устройства позиционируются как полноценная отечественная альтернатива продукции американских производителей, но в настоящий момент первыми получателями новинок стали не геймеры, а корпоративные заказчики, работающие с технологиями «цифровых двойников» (точными виртуальными копиями реальных объектов) и сложной визуализацией.

Массовое производство чипов стартовало ещё в сентябре 2025 года, что условно позволяет рассчитывать на скорое насыщение рынка. Согласно прогнозам аналитиков, в свободной рознице эти видеокарты должны появиться в первом квартале 2026 года. Судя по ранним презентациям, производитель делает серьёзную ставку именно на потребительский сегмент, обещая пользователям достойную производительность в современных играх.

С технической точки зрения модель 7G106 выглядит конкурентоспособно, так как она построена на базе 6-нанометрового техпроцесса TSMC. Карта оснащена 12 гигабайтами видеопамяти стандарта GDDR6 с 192-битной шиной и использует интерфейс PCIe 4.0, а её энергопотребление составляет 225 ватт. Разработчики утверждают, что благодаря собственной архитектуре и фирменной технологии масштабирования изображения NRSS новинка способна на равных соперничать с популярными картами NVIDIA среднего уровня — такими как GeForce RTX 4060.

Любопытной особенностью платформы стала заявленная поддержка инициативы Windows on ARM. Фактически видеокарты Lisuan могут стать первыми в мире дискретными графическими адаптерами, способными полноценно работать в связке с процессорами на архитектуре ARM под управлением операционной системы от Microsoft. В этом аспекте китайская разработка, и вы сейчас удивитесь, опережает западных конкурентов, что может стать весомым преимуществом на местном рынке, где ARM-процессоры пользуются большим спросом.