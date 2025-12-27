Завсегдатаи сервиса часто включали шоу Никиты Михалкова и учились лечить себе спину.

Российский видеохостинг Rutube подвёл итоги 2025 года и опубликовал статистику активности своей аудитории. Аналитики сервиса подсчитали, что только за прошедший год видео на платформе посмотрели более 50 миллиардов раз, — причём ежемесячно на сайт заходят более 80 миллионов человек. Пользователи проводят за просмотром роликов в среднем 46 минут в день, выбирая материалы из обширной библиотеки, которая насчитывает 430 миллионов единиц контента.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров связывает указанный рост с техническим и продуктовым обновлением сервиса, которое проводилось в течение года. Не из-за блокировки YouTube, как вы могли заметить. По словам топ-менеджера, команда старается сделать площадку удобной и безопасной, что особенно важно для родителей, так как детский контент остаётся одним из основных направлений. Статистика это подтверждает: в тройку самых востребованных мультфильмов вошли «Котёнок Котэ», «Синий трактор» и «Маша и Медведь».

Взрослая аудитория интересовалась более практическими вещами, уделяя внимание вопросам финансовой безопасности и здоровья. Первое место среди трансляций занял эфир канала «Ваши личные финансы», где разбирали современные схемы мошенничества и способы защиты от них. Также зрители часто включали медицинские стримы — например, эфир доктора Бубновского о причинах болей в спине, который уступил в рейтинге только детскому обучающему видео «Три Кота» про цифры и цвета.

Развлекательный сегмент был представлен как профессиональными шоу вроде «Злых языков» или «Преодолеть Батю», так и простыми пользовательскими роликами. Например, много просмотров набирали видео с раскрашиванием мороженого или история о соседе, построившем дом за четыре месяца. В нише любительского контента самыми востребованными авторами стали каналы Double Bubble, «Волшебство ТВ» и семейный блог Vlad and Niki.

Телевизионные форматы по-прежнему удерживают внимание зрителей, а самой популярной передачей года стала «Нереальная политика с Никитой Михалковым». Если говорить о вещании федеральных каналов внутри платформы, то пользователи чаще всего включали эфиры ТНТ, НТВ и Первого канала, совмещая потребление привычного ТВ-контента с просмотром блогов.