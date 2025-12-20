Разработчики выпустили для него новый апдейт с дополнительной концовкой и не только.

Разработчики из российской студии Trioskaz совместно с издательством Critical Reflex рассказали, что аудитория их инди-хоррора No, I’m not a Human выросла до 850 тысяч человек. Соответствующая информация была обнародована в свежем трейлере. Там же содержится информация о небольшом дополнении, получившем название «Подозрительные лица» и уже доступном для установки.

No, I'm not a Human расскажет историю хозяина дома, который в условиях неизвестной эпидемии принимает на ночёвку персонажей с округи. Игроку нужно будет постоянно выискивать неких Гостей, которые, по здешней легенде, хотят расправиться с главным героем.

В представленном дополнении будут новые Гости, шесть событий для уже существующих персонажей, увеличенное количество достижений, дополнительная концовка и другие вещи. У поклонников творчества Critical Reflex также имеется возможность отдать свой голос в рамках «Премии Steam 2025» в категории «Лучшая игра с выдающимся сюжетом».





Напомним, хоррор No, I’m not a Human в настоящий момент доступен на ПК (Steam). Позже он ещё выйдет на PS5, Xbox Series X и S, но для пользователей данного ресурса консольные версии явно не в приоритете. В сервисе Valve у проекта набралось свыше 19 тысяч отзывов, из которых 92% - положительные.