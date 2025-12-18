Госдума приняла поправки, которые смягчают требования к локализации автомобилей и позволяют водителям легально таксовать в любом регионе.

Российские таксисты получили серьёзное законодательное послабление, которое потенциально позволит избежать массового оттока водителей. Депутаты Государственной Думы в окончательном, третьем чтении утвердили пакет поправок, разрешающий самозанятым перевозчикам использовать автомобили иностранного производства. Новые правила вводят переходный период: работать на машинах, не соответствующих требованиям локализации, можно будет вплоть до 2033 года.

Принятый документ устанавливает чёткие рамки для такой деятельности. Воспользоваться льготой разрешат, если общая доля «нелокализованных» машин в конкретном регионе не превышает 25% от всего таксопарка. Чтобы исключить махинации с арендой, законодатели ввели требование к собственности - автомобиль должен принадлежать водителю не менее полугода. Кроме того, устранена давний бюрократический нюанс с географией работы: теперь самозанятые смогут легально принимать заказы в регионе фактического проживания, а не только там, где они официально зарегистрированы.

Как пишут российские СМИ, указанные выше меры стали ответом на тревожные прогнозы экспертов рынка перед вступлением в силу основного закона о локализации, который заработает с 1 марта 2026 года. Напомним, в Российском союзе промышленников и предпринимателей ранее предупреждали, что жёсткие требования могли выдавить из отрасли до 200 тысяч водителей, у которых нет денег на покупку новых отечественных машин. Представители Национального совета такси поддержали решение, отметив, что это поможет сохранить доступность поездок для пассажиров и оставит частных извозчиков в легальном поле.

Социологические опросы подтверждают своевременность принятых послаблений. Исследование, проведённое в ноябре, показало, что лишь 5% таксистов готовы сменить автомобиль ради соблюдения новых норм. Подавляющее большинство водителей (более 40%) заявили о намерении продолжать работу на своих текущих иномарках, и теперь закон даёт им такую возможность без риска получить штраф или блокировку в сервисе.