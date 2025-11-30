Оно позволит России полностью отказаться от зарубежного сырья, необходимого для создания масел, герметиков и взрывчатых веществ.

На производственной площадке завода «Омский каучук» состоялся официальный запуск новой линии по выпуску специального полиизобутилена, который ранее приходилось практически полностью закупать за границей. Это событие имеет огромное значение для всей отечественной промышленности, так как введённый в эксплуатацию комплекс мощностью 10 тысяч тонн в год позволит закрыть внутренние потребности рынка и ликвидировать критическую зависимость от иностранных поставщиков.

Ценность этого химического продукта заключается в его широчайшем спектре применения, ведь без него невозможно создание качественных смазочных материалов и присадок для авиационной техники. Кроме того, низкомолекулярный полиизобутилен критически важен для производства надёжных клеев, герметиков и электроизоляции, а также служит незаменимым эмульгатором при изготовлении промышленных взрывчатых веществ для геологоразведки и горнодобывающей отрасли.

До запуска омской площадки ситуация в этом сегменте оставалась крайне напряжённой, поскольку более 90% необходимого сырья импортировалось - причём подавляющая часть поставок шла из недружественных стран. Чтобы переломить этот тренд и обеспечить технологический суверенитет, в создание производства инвестировали более 2,5 миллиарда рублей, воспользовавшись в том числе льготным финансированием от федерального Фонда развития промышленности.

В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные гости, включая министра энергетики Сергея Цивилева, который охарактеризовал старт производства как пример системного подхода к развитию критически важных сегментов нефтехимии. Глава ведомства подчеркнул, что реализация подобных проектов помогает выстраивать устойчивые национальные цепочки поставок и расширяет высокотехнологичную базу страны. Губернатор Виталий Хоценко поддержал министра, отметив вклад нового объекта в укрепление промышленного потенциала региона и создание рабочих мест.

Представители бизнеса видят в этом запуске не просто расширение мощностей, а выход на принципиально новый уровень компетенций. Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский заявил, что компании удалось сформировать полный производственный цикл и локализовать технологии, которые раньше были доступны только зарубежным игрокам.