Сундар Пичаи уверен, что искусственный интеллект позволил заняться разработкой ПО простым менеджерам, но доверять ему безопасность критических систем пока рано.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи считает набирающий популярность тренд на вайб-кодинг явлением того же масштаба, как и популяризация в своё время блогов и распространение видеохостингов. В недавнем разговоре с разработчиками он обратил внимание на то, что создание программного обеспечения окончательно перестало быть элитарным занятием профессиональных инженеров и превратилось в доступный инструмент для реализации идей без глубоких знаний синтаксиса или сложных фреймворков.

Данное обстоятельство кардинально меняет привычные рабочие процессы внутри корпораций, где сотрудники далёких от программирования отделов (вроде условных кадровиков или бухгалтеров) начинают самостоятельно решать технические задачи. Вместо написания длинных технических заданий и ожидания их реализации они используют нейросети для генерации кода, после чего они могут прийти на совещание с работающим прототипом приложения, который можно тут же протестировать.

Слова топ-менеджера подтверждаются внутренней статистикой Google, которая фиксирует резкий всплеск активности среди новичков, впервые вносящих правки в корпоративные репозитории. Похожие процессы наблюдаются и в других компаниях, так как известно, что в Meta* менеджеры продуктов теперь часто создают черновые версии приложений с помощью ИИ и показывают их напрямую Марку Цукербергу без долгой стадии предварительной разработки.

Впрочем, эйфория от лёгкости создания софта не должна отменять строгих требований к надёжности, поэтому Пичаи провёл чёткую границу между любительскими экспериментами и серьёзной архитектурой. Он особо подчеркнул, что вайб-кодинг идеально подходит для быстрых набросков и внутренних инструментов, но доверять сгенерированному ИИ коду безопасность ключевых систем или масштабных баз данных пока категорически нельзя. В таких вопросах последнее слово обязано оставаться за опытными инженерами.

* Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».