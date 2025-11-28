Недавно завершились все необходимые предпусковые испытания.

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав «Трансмашхолдинга») в настоящий момент завершает предпусковую обкатку «Буревестника» — обновлённого двухэтажного поезда, который должен начать курсировать между Москвой и Нижним Новгородом уже с 3 декабря.

В ходе предпусковых испытаний специалисты из ТВЗ проверили его ходовую часть, основные узлы и агрегаты, в том числе все важные инженерные системы. К тому же, бригада поезда в рамках тестовой обкатки смогла досконально проверить работу всех ключевых систем жизнеобеспечения пассажиров вагонов. Даже обыватель тут поймёт, что поезд должен быть готов к приёму первых путешественников внутри страны абсолютно во всех аспектах.

Испытания прошли без каких-либо происшествий: «Буревестник» выдвинулся с Ярославского вокзала Москвы по своему стандартному расписанию в 10:05 и прибыл без опозданий в Нижний Новгород. Никаких сбоев или внештатных ситуаций не произошло, что прекрасно.

Напомним, «Буревестнику» разрешается развивать скорость до 160 км/ч, в составе находятся вагоны стандартного и улучшенного оснащения вместимостью 104 и 60 мест соответственно. В каждом вагоне присутствует по три туалетных блока.

Есть ещё одна интересная особенность обновлённого «Буревестника» — фирменная ливрея. Попросту говоря, наружное цветовое исполнение, о котором можно рассказать кое-что интересное. Ливрея сочетает светло-серый и зелёный цвета, а дополняет эту цветовую схему похожий на птицу росчерк. Таким художественным образом специалисты из ТВЗ сделали отсылку к одноэтажному поезду «Буревестник», который курсировал между Москвой и Нижним Новгородом с 1960-х годов. Поезд сняли с маршрута в 1993 году, но уже в 2002 его вернули в обновлённом исполнении, где он прокатался до 2014 года.