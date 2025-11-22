Вернуть компании былую мощь будет непросто, впереди – годы упорной работы.

Лип-Бу Тан, который возглавил американскую корпорацию Intel весной 2025 года, дал жёсткую оценку текущему положению дел. По его словам, компания «заслуживает лучшего», но в последние годы она сдала позиции и фактически проигнорировала стремительный рост рынка нейросетей. Причиной провала Тан называет чрезмерную самоуверенность и раздутый штат управленцев, которые сделали бизнес слишком неповоротливым.

Вступив в должность, топ-менеджер обнаружил, что некогда легендарный бренд утратил былое влияние. Из-за сложной иерархии руководство принимало решения слишком медленно, поэтому Intel упустила главные технологические тренды. Чтобы исправить ситуацию, Тан запустил масштабную реструктуризацию, призванную сократить рабочую дистанцию между рядовыми инженерами и начальством, и вернуть бизнесу былую гибкость.

Новый руководитель не сомневается в успехе преобразований, ведь именно вера в стратегическую важность Intel для национальной безопасности США и мировой экономики побудила его занять этот пост. Для выхода из кризиса Тан выбрал тактику так называемых «расчётливых шагов»: под его руководством корпорация переходит к агрессивному развитию и даже договорилась о партнёрстве с конкурентами из NVIDIA, чтобы усилить позиции в разработке передовых чипов.

Ещё одной ключевой точкой роста должны стать собственные заводы компании, развитие которых Лип-Бу Тан курирует лично, рассчитывая превратить фабрики Intel в основу глобальной цепочки поставок оборудования для ИИ. При этом директор честно предупреждает, что мгновенных результатов ждать не стоит: на то, чтобы исправить ошибки прошлого и вернуть технологическое превосходство, уйдут месяцы, а вероятнее всего - годы упорной работы.