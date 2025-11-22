Сайт Конференция
apprenticebase
В Евросоюзе хотят избавить пользователей от назойливых окон с предложением принять cookie
Позже все эти разрешения будут единожды фиксироваться в браузере пользователя

Еврокомиссия разработала поправки к цифровому законодательству, чтобы решить проблему бесконечных уведомлений о сборе данных пользователей сайтов. Чиновники в Брюсселе наконец признали, что нынешняя система стала слишком навязчивой и перестала работать эффективно. Дело в том, что пользователи соглашаются с условиями механически - лишь бы закрыть всплывающее окно и добраться до контента, поэтому ни о каком осознанном выборе речи уже не идёт.

Для исправления ситуации регулятор предлагает внедрить упрощённый механизм согласия. Если изменения утвердят, разрешить или запретить отслеживание можно будет одним кликом. При этом сайты обяжут запоминать выбор посетителя минимум на полгода, чтобы не донимать его одними и теми же вопросами при каждом входе. Соблюдение этих требований свяжут с жёстким регламентом GDPR: за нарушение компаниям грозят штрафы до 4% от их глобальной выручки.

В долгосрочной перспективе регулирующие органы Евросоюза намерены пойти ещё дальше и перенести управление приватностью на уровень браузера. Идея заключается в том, чтобы человек один раз настроил параметры конфиденциальности в самой программе, а все открываемые веб-страницы считывали их автоматически. Это позволит полностью убрать лишние диалоговые окна с сайтов, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно.

Для бизнеса тоже предусмотрели послабления, что в контексте законодательства ЕС и в современных геополитических условиях вообще выглядит удивительно. Так, в проект включили «белый список» операций - например, сбор обезличенной статистики, - которые не требуют подтверждения от пользователя. Впрочем, правозащитники относятся к инициативе с осторожностью: они опасаются, что в погоне за удобством власти могут случайно ослабить защиту цифровых прав граждан. 

#евросоюз #куки #файлы cookie
Источник: techspot.com
