Ещё не полноценный A-Life, но улучшения есть.

Разработчики из GSC Game World раскрыли информацию о дальнейшей поддержке своего шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Как оказалось, проект во второй половине текущего года получит несколько улучшений, среди которых особое место занимают долгожданные правки в искусственном интеллекте врагов.

Владельцам шутера, например, предоставят возможность пропустить этап компиляции шейдеров. А бета-версия набора инструментов Mod SDK для создания пользовательских модификаций будет дополнительно протестирована.

В отношении системы поведения врагов (та самая A-Life, которая была отключена на релизе) разработчики планируют доработать обращение недругов с укрытиями, они также научат их атаковать с фланга и сократят им количество доступных гранат.

Из дополнительных опций достойны упоминания следующие моменты:

меню хранилища вещей главного героя станет больше;

протагонист получит доступ к двум новым видам оружия;

появится возможность собирать предметы с поверженных мутантов.

В течение всего 2025 года S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжит получат обновления. Причём, большие апдейты будут проходить стадию многоступенчатой проверки и тестирования. А оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. обязательно получит нативную поддержку консолей текущего поколения. В настоящий момент все три игры работают на PS5, Xbox Series X и S по обратной совместимости.