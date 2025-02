Цена игры составит примерно 12 долларов.

13 марта 2025 года на платформах iOS и Android появится мобильная версия пошаговой стратегии Songs of Conquest. Студия Lavapotion, вместе с издателем Coffee Stain, заверила, что перенос игры на мобильные устройства будет полноценным портом ПК-версии.

Цена игры установлена на отметке $11.99. Кристиан Кнутссон, отвечающий за художественное направление в Lavapotion, подчеркнул, что команда тщательно поработала над созданием интуитивно понятного управления и удобного игрового процесса на мобильных платформах.

Songs of Conquest — это стратегическая игра в жанре фэнтези, напоминающая легендарные Heroes of Might and Magic. Игроки смогут стать магистрами, исследовать далекие земли, завоевывать территории, прокачивать армии и использовать магические артефакты для укрепления своих воинов. Проект предлагает одиночную кампанию, многопользовательские режимы и редактор карт для создания уникальных сценариев.

Изначально, в мае 2022 года, Songs of Conquest была представлена в формате раннего доступа, а полноценный выпуск для ПК состоялся в мае 2024 года. Позднее игра была портирована на консоли PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Lavapotion продолжает активную разработку дополнительных материалов. Одна из грядущих новинок — новая фракция под названием Roots, запланированная к выходу летом.