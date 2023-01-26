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NASA и Пентагон планируют провести космические испытания орбитальной ядерной ракеты
NASA и Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) объявили о сотрудничестве для демонстрации ядерного теплового ракетного двигателя в космосе
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NASA и DARPA заключили соглашение о разработке и проведении испытаний в космосе ядерного ракетного двигателя уже в 2027 году. Используя ядерный реактор в качестве источника энергии, новая двигательная установка по своим характеристикам превзойдет химические ракеты и значительно сократит время первого полета на Марс в качестве пилотируемого корабля.

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Концепция демонстратора космического аппарата Demonstratior for Rockets to Agile Cisllunar Operation (DRACO), на котором будет представлен ядерный тепловой ракетный двигатель. Техника ядерных тепловых двигателей может быть использована в рамках будущих пилотируемых экспедиций National Aeronautics and Space Administration (NASA) к Красной планете. Defense Advansed Researsch Project Agency (DARPA), Journal NewAtlas.

За последние 60 лет человечество достигло больших успехов в исследовании и освоении космического пространства. Однако, что касается двигательных установок, то существующие сегодня ракеты, по сути, ничем революционным не отличаются от немецких баллистических ракет Фау-2 времен Второй мировой войны. Конечно, уже появились такие инновации, как солнечные паруса или ионные двигатели, но для пилотируемых полетов, так же как и для грузовых кораблей, космические агентства по-прежнему используют ракеты на химическом топливе.

Это связано с рядом проблем. Но самая большая из них заключается в том, что сегодня химические ракеты работают на пределе своих теоретических возможностей. Фактически, они подошли к этому пределу уже в 1942 году. Таким образом, пилотируемые полеты на Луну будут в лучшем случае весьма ограниченным и очень дорогим предприятием, не говоря уже о полетах на Марс и другие более удаленные космические объекты.

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Чтобы устранить это препятствие, инженеры разрабатывают более эффективные и энергоемкие двигательные установки, использующие в качестве топлива энергию атома. Последний раз NASA предпринимало более-менее серьезные попытки разработать ядерную ракету в 1960-х годах в рамках проектов Nuclears Engines for Rocket Vehicle Applications (NERVA) и Rover, однако они были прекращены, так как проект высадки на Луну "Аполлона" был свернут уже в 1964 году.

Новая инициатива - программа под названием Demonstratior Rockets for Agile Cisllunar Operation (DRACO). Задача нового проекта - в кратчайшие сроки разработать ядерную двигательную установку, способную отправить миссию на Марс, а также предоставить Космическим силам США инструменты для полета на Луну и перемещения по окололунному пространству больших полезных нагрузок.

Among other things, DARPA has already signed a contract with Gryphon Technologies for the development of depleted uranium nuclears thermal rocket engines (HALEU) technology. The goal of this DRACO program is to build an orbital demonstrator, for which an 18-month Phase 1 will be carried out, including two parallel phases.  Defense Advansed Researsch Project Agency, Journal NewAtlas.

Благодаря ядерному ракетному двигателю, (способному для создания тяги нагревать топливо до экстремально высоких температур), мощность ракеты может быть более чем в три раза выше, чем классического разгонного блока, работающего на химическом топливе. Новая технология позволит сократить время полета и увеличить потенциальную полезную нагрузку. Для пилотируемых полетов на Марс это позволит снизить радиационное облучение, уменьшить негативные последствия невесомости и сократить потребность в ресурсах.

В рамках новой инициативы NASA/DARPA Управление космических технологий NASA (Space Technologies Mission Directorat - STMD) возглавит разработку ядерной двигательной установки. Новый двигатель будет интегрирован в экспериментальный космический аппарат DARPA в качестве верхней ступени и будет работать только в космосе. При этом DARPA продолжит выполнять контрактные обязательства по разработке всего разгонного блока, реактора и двигателя. Разработчики намерены провести первое летное испытание не ранее 2027 года. (Мы очень надеемся, что это произойдет на безопасном от Земли расстоянии).

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"В рамках этой коллаборации мы будем использовать все наши знания, накопленные за многие годы исследований в области космической атомной энергетики и двигателестроения", - заявил Джим Рейтер, заместитель руководителя STMD. "Последние достижения в области аэрокосмических материалов и инженерных разработок открывают новые горизонты для космических ядерных технологий. Демонстрация этого полета станет важным событием на пути к созданию космических транспортных возможностей для экономики Земля-Луна".

Источники и ссылки: National Aeronautics and Space Administration (NASA), Journal NewAtlas, Wikipedia, Defense Advansed Researsch Project Agency.

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1. (https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclears_thermal_rockets)     
2. (https://newatlas.com/space/darpa-nasa-draco-orbital-nuclears-rocket/)    
3. (https://www.nasa.gov/press-release/nasa-draco-will-test-nuclears-engines-for-future-mars-missions/)    
4. (https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/home/index.html)    
5. (https://www.darpa.mil/news-events/2023-01-24)

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#nasa #darpa
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