NASA и DARPA заключили соглашение о разработке и проведении испытаний в космосе ядерного ракетного двигателя уже в 2027 году. Используя ядерный реактор в качестве источника энергии, новая двигательная установка по своим характеристикам превзойдет химические ракеты и значительно сократит время первого полета на Марс в качестве пилотируемого корабля.
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За последние 60 лет человечество достигло больших успехов в исследовании и освоении космического пространства. Однако, что касается двигательных установок, то существующие сегодня ракеты, по сути, ничем революционным не отличаются от немецких баллистических ракет Фау-2 времен Второй мировой войны. Конечно, уже появились такие инновации, как солнечные паруса или ионные двигатели, но для пилотируемых полетов, так же как и для грузовых кораблей, космические агентства по-прежнему используют ракеты на химическом топливе.
Это связано с рядом проблем. Но самая большая из них заключается в том, что сегодня химические ракеты работают на пределе своих теоретических возможностей. Фактически, они подошли к этому пределу уже в 1942 году. Таким образом, пилотируемые полеты на Луну будут в лучшем случае весьма ограниченным и очень дорогим предприятием, не говоря уже о полетах на Марс и другие более удаленные космические объекты.
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Чтобы устранить это препятствие, инженеры разрабатывают более эффективные и энергоемкие двигательные установки, использующие в качестве топлива энергию атома. Последний раз NASA предпринимало более-менее серьезные попытки разработать ядерную ракету в 1960-х годах в рамках проектов Nuclears Engines for Rocket Vehicle Applications (NERVA) и Rover, однако они были прекращены, так как проект высадки на Луну "Аполлона" был свернут уже в 1964 году.
Новая инициатива - программа под названием Demonstratior Rockets for Agile Cisllunar Operation (DRACO). Задача нового проекта - в кратчайшие сроки разработать ядерную двигательную установку, способную отправить миссию на Марс, а также предоставить Космическим силам США инструменты для полета на Луну и перемещения по окололунному пространству больших полезных нагрузок.
Благодаря ядерному ракетному двигателю, (способному для создания тяги нагревать топливо до экстремально высоких температур), мощность ракеты может быть более чем в три раза выше, чем классического разгонного блока, работающего на химическом топливе. Новая технология позволит сократить время полета и увеличить потенциальную полезную нагрузку. Для пилотируемых полетов на Марс это позволит снизить радиационное облучение, уменьшить негативные последствия невесомости и сократить потребность в ресурсах.
В рамках новой инициативы NASA/DARPA Управление космических технологий NASA (Space Technologies Mission Directorat - STMD) возглавит разработку ядерной двигательной установки. Новый двигатель будет интегрирован в экспериментальный космический аппарат DARPA в качестве верхней ступени и будет работать только в космосе. При этом DARPA продолжит выполнять контрактные обязательства по разработке всего разгонного блока, реактора и двигателя. Разработчики намерены провести первое летное испытание не ранее 2027 года. (Мы очень надеемся, что это произойдет на безопасном от Земли расстоянии).
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"В рамках этой коллаборации мы будем использовать все наши знания, накопленные за многие годы исследований в области космической атомной энергетики и двигателестроения", - заявил Джим Рейтер, заместитель руководителя STMD. "Последние достижения в области аэрокосмических материалов и инженерных разработок открывают новые горизонты для космических ядерных технологий. Демонстрация этого полета станет важным событием на пути к созданию космических транспортных возможностей для экономики Земля-Луна".
Источники и ссылки: National Aeronautics and Space Administration (NASA), Journal NewAtlas, Wikipedia, Defense Advansed Researsch Project Agency.
1. (https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclears_thermal_rockets)
2. (https://newatlas.com/space/darpa-nasa-draco-orbital-nuclears-rocket/)
3. (https://www.nasa.gov/press-release/nasa-draco-will-test-nuclears-engines-for-future-mars-missions/)
4. (https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/home/index.html)
5. (https://www.darpa.mil/news-events/2023-01-24)