Клинтон, Обама, представители Буша - Все три экс-президента срочно заявили, о своевременном возвращении конфиденциальной документации. К чему бы это?

Эти заявления прозвучали в свете скандалов, связанных с ненадлежащим использованием конфиденциальной документации, обнаруженной в результате очередной серии рейдов Федерального бюро расследований (ФБР) по резиденциям и офисам американских президентов.

В докладе, опубликованном телеканалом CNN о ненадлежащем хранении секретных документов президентами и политиками Соединенных Штатов, сообщалось, что экс-президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама передали все секретные документы в Национальное управление архивов и документации (National Archives and Records Administration - NARA) сразу после ухода со своего поста. Поэтому никаких обысков в отношении этих политиков не проводилось.

"Все секретные материалы президента Клинтона были надлежащим образом переданы в NARA в соответствии с Законом о президентских документах (Presidential Records Act)", - заявили в офисе Клинтона. Представители Буша и Обамы также заявили, о своевременной передаче всей секретной документации в Национальное управление архивов США. CNN в своем репортаже заявила, что никаких обысков в резиденциях или офисах экс-президентов не проводилось.

Все эти заявления прозвучали в свете скандалов, связанных с ненадлежащим использованием конфиденциальных документов, обнаруженных в ходе очередной кампании рейдов Федерального бюро расследования в резиденциях и офисах президентов и политиков США - начиная с 45-го президента Дональда Трампа, затем действующего президента Джо Байдена и заканчивая вице-президентом Трампа Майком Пенсом.

Джо Байден: "Никаких сожалений не испытываю"

Напомним, в конце ноября прошлого года американские средства массовой информации сообщили, что личные адвокаты Джо Байдена обнаружили в одном из его офисов 10 особо секретных документов, касающихся Великобритании, Ирана и Украины. Все это послужило поводом для начала федерального расследования. Затем федералы провели обыск в его личной резиденции в Уилмингтоне, штат Делавэр, и обнаружили еще один пакет с секретной служебной документацией. И пошло-поехало!

Еще один пакет с документами конфиденциального характера был обнаружен в Центре дипломатии Пенна-Байдена в трех или четырех коробках и был датирован 2013-2016 годами, то есть периодом, когда Байден занимал пост вице-президента при Обаме.

Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон во время Кубка президентов по гольфу в 2017 году. Al Mayadeen English Television Channel. (Getty/Icon Sportswire)

Для Байдена эти разоблачения стали большими политическим геморроем, поскольку он готовится выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. А эти инциденты подорвали его попытки создать образ порядочного человека в глазах американской общественности после сумбурного и и неуравновешенного президентства его предшественника Трампа.

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд уполномочил прокурора из Чикаго Джона Лауша-младшего изучить представленные документы, что и было сделано после соответствующего запроса в NARA. В свою очередь, Байден заявил, что "не сожалеет" о небрежном обращении с секретной документацией, которая недавно была найдена в его личном кабинете и гараже.

Ранее Байден заявлял, что он был "удивлен", узнав, что секретные документы попали в его личный офис после того, как он покинул пост вице-президента, и что он понятия не имеет, что находится в этих записях. Между тем, лидеры демократов и республиканцев на Капитолийском холме потребовали предоставить дополнительную информацию о находке, которая стала причиной расследования Министерства юстиции.

В августе прошлого года секретные документы о ядерном оружии, найденные у Трампа, спровоцировали один из крупнейших в истории скандалов. Обыск проводился в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В ходе следственных мероприятий ФБР были обнаружены тысячи, конфиденциальных документов. Экс-президент раскритиковал действия ФБР и ввязался в юридические дебаты с Министерством юстиции США после того, как заявил, что обыски были политически мотивированы.

Ранее СМИ сообщали, что общее число секретных документов, найденных в офисе Байдена, возросло до 20.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, FBI, Journal Beincrypto, Television Channel Aljazeera.

https://english.almayadeen.net/news/politics/clinton-obama-bush-reps:-all-3-presidents-returned-classifie