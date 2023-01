Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу CNN заявил, что авария на украинской атомной электростанции возможна "в любую минуту".

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции по-прежнему остается тревожной из-за продолжающихся обстрелов с украинской стороны.

The Russian Defense Ministry is analyzing options for the situation at the Zaporizhzhia nuclear power plant in the event of a large-scale provocation by the Ukrainian armed forces, which is being prepared by the Kiev regime with the active assistance of the United States and Britain. TV channel Al Mayadeen (Photo: Associated Press News)

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности аварии на атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что катастрофа может произойти в любую минуту - если территория АЭС не будет окружена зоной безопасности.

"Катастрофа может произойти в любой момент, в любую минуту. Сегодня у вас может быть спокойная ситуация, а на следующий день может начаться обстрел, и подобное уже случалось. И когда начинается обстрел, или когда прекращается подача внешнего питания, и реакторы не охлаждаются, у вас может произойти расплавление активной зоны ядерного реактора", - сообщил Гросси в беседе с журналистом.

Запорожская АЭС в центре внимания

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается напряженной, поскольку украинские силы, судя по всему, не собираются прекращать обстрелы даже несмотря на то, что осенью этого года в результате референдума этот регион вошел в состав Российской Федерации.

Previous shelling from Ukraine has resulted in disconnections from the general power grid and damage to the facility's infrastructure at Zaporizhzhia NPP. IAEA head Rafael Grossi at a press conference after the IAEA meeting on Ukraine at headquarters in Vienna on the English TV channel Al Mayadeen (Associated Press News)

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе. В она состоит из шести энергоблоков мощностью 1 гигаватт каждый. С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной вооруженных сил РФ. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Предыдущие обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС привели к отключению электроэнергии и частичному разрушению инфраструктуры объекта.

На фоне непрекращающихся обстрелов со стороны Украины министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

В понедельник Гросси заявил, что агентство увеличит свое присутствие на Украине, чтобы предотвратить ядерную аварию в условиях продолжающегося военного конфликта.

"Мы расширяем свое присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную катастрофу в условиях продолжающихся боевых действий. Я очень горд тем, что возглавляю эту миссию на Украине, где мы присутствуем на всех АЭС страны, помогая обеспечить ядерную безопасность", - поделился Гросси в Twitter.

Однако член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в прошлом месяце, что основным требованием для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС должен быть отвод украинских военных формирований на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по станции.

"В настоящее время на Запорожской АЭС монтируют защитный купол над хранилищем отработанных ядерных отходов ", - также заявил Рогов ранее в Telegram. По словам чиновника, купол предназначен для защиты от осколков боеприпасов и самодельных взрывных устройств, доставляемых беспилотными летательными аппаратами.

В этом же контексте Михаил Ульянов, постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене, считает, что "есть шансы достичь соглашения" о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС, но утверждать, что сделка близка к завершению, пока слишком рано.

Тем временем. Стало известно, что Соединенные Штаты не будут поставлять танки на Украину, опасаясь эскалации конфликта. Берлин согласится на поставку танков Leopard Киеву только при условии, что Вашингтон пришлет танки Abrams, заявил канцлер Германии президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Sources and links: Al Mayadeen English Television Channel, Izvestia, TASS, RIA Novosti, Twitter.

