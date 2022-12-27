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Почему модернизированные сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3М так интересуют Запад
В 2023 году на вооружение ВКС РФ поступят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3
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В 2023 году Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС) планируют пополнить состав дальней авиации модернизированными бомбардировщиками. Речь идет о глубокомодернизированных стратегических ракетоносцах Ту-95МСМ и Ту-22М3М. Об этом в интервью российским средствам массовой информации рассказал командующий дальней авиацией ВКС ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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Russian VKS will receive modernized Tu-22M3M long-range bombers. Photo credit: Wikipedia

Кобылаш отметил, что в настоящее время модернизация бомбардировщиков продолжается и идет в соответствии с графиком. ВКС РФ уделяют особое внимание своим бомбардировщикам. Всего несколько дней назад СМИ сообщали, что первый построенный с нуля ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М (Blackjack по кодификации НАТО) поступит на вооружение уже в этом году. 

"В настоящее время в интересах нашего объединения силами военной науки и предприятий ВПК проводится модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3М", - подчеркнул Кобылаш.

Модернизация Ту-22 до уровня "М3М" продолжается уже несколько лет.  Свой первый полет после модернизации бомбардировщик совершил в конце декабря 2018 года. Ожидалось, что Ту-22М3М поступят на вооружение в 2021 году.

Now Russia can send a Tu-22M3 bomber to Syria. Yes, and not only to Syria. Photo credit: Wikipedia

По данным российских военного ведомства, Ту-22М3М станет преемником некоторых технологических решений от бомбардировщика Ту-22М4 (изделие 4510), от выпуска которого Минобороны России отказалось несколько лет назад. Сообщается, что авионика и бортовое оборудование будут такими же, как у Ту-160М. Согласно прогнозам, на новых у-22М3М будут использоваться модернизированные турбореактивные трёхвальные двигатели НК-32-02 ПАО "ОДК-Кузнецов" г. Самара. В настоящее время Ту-22М3 летает на менее мощных турбореактивных двигателях НК-25, разработанных тем же производителем.

Новые модернизированные бомбардировщики Ту-95МСМ и Ту-22М3М могут быть вновь оснащены системой дозаправки топливом в воздухе. Напомним, что Вооруженные Силы России (на тот момент СССР) отказались от этой технологии более 40 лет лет назад. Это было частью требований по договору 1979 о ядерном разоружении между Россией и США.

Одной из главных причин повышенного интереса Запада к Ту-22М3М является заявление главы ОАК Юрия Слюсаря о том, что эта модификация фактически представляет собой новый бомбардировщик. Единственное, что этот самолет унаследовал от старых вариантов, — это его планер, пояснил директор ОАК в своем интервью.

Воздушно-космические силы Российской Федерации получат модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3М. Photo credit: The National Interest

Он также добавил, что Ту-22М3М будет обладать гораздо более высокими боевыми возможностями. Помимо новой авионики, бомбардировщик получит новую аппаратурой радиоэлектронной борьбы, новый радар, новый комплекс самообороны и систему электронного наблюдения.

Не осталось без внимания и вооружение. В его арсенал войдет противокорабельная ракета Х-32, дальность действия которой составляет 600 км. Ожидается, что гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" также станет частью арсенала бомбардировщика. По некоторым данным, Ту-22М3М получит крылатые ракеты "воздух-поверхность" большой дальности, но их модель не уточняется.

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1. (https://www.interfax.ru/russia/878590) 
2. (https://www.tupolev.ru/planes/tu-22m3/ 
3. (http://www.airwar.ru/enc/bomber/tu22m3m.html) 
4. (https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=535777&lang=RU )
5. (https://bulgarianmilitary.com/2022/12/27/russian-vks-will-receive-modernized-tu-22m3m-long-range-bombers/)

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