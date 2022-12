Глава МИД Украины Кулеба считает, что это делает "Почта России". CNN попросил пресс-службу Евгения Пригожина прокомментировать ситуацию

Кровавые пакеты "с тканями и органами животных" прислали в посольства Украины в Нидерландах, Польше, Италии и других странах. На текущий момент таких писем получено как минимум 17 штук. Об этом заявил спикер украинского МИД Николенко. По его словам, сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом.

Министр иностранных дел Украины Кулеба считает, что это дело рук "Почты России" или "сочувствующих". "Эта кампания направлена на то, чтобы посеять страх и напугать украинских дипломатов ", — утверждает глава дипведомства.

Вот, что об этом рассказывает Вашингтон пост.

Назвав это "хорошо спланированной" кампанией запугивания и террора, Министерство иностранных дел Украины заявило в пятницу, что более дюжины посольств по всей Европе, а также несколько консульств получили "кровавые посылки" с останками животных.

Эти посылки, а также серия писем с взрывными устройствами, обнаруженных в Испании (включая одно, в результате которого пострадал сотрудник посольства Украины в Мадриде), вызвали подозрения в связях с Россией и побудили Киев обратиться с просьбой усилить безопасность своих зарубежных представительств.

Представитель МИД Украины сообщил, что посылки были получены в посольствах в Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и Австрии, а также в консульствах в Неаполе и Брно в Чехии. Одна из них также была обнаружена в посольстве Украины в Мадриде.

Евгения Волощенко, украинский чиновник в Риме, заявила, что в посылке, полученной в ее посольстве, были обнаружены рыбьи глаза. Чешская полиция сообщила, что в конверте в Брно содержались "ткани животных", отметив, что сначала конверт проверили на наличие взрывчатки и на всякий случай эвакуировали близлежащие кварталы. По словам сотрудников правоохранительных органов, аналогичная коробка была доставлена и в посольство Украины в Праге.

Police officers guard the cordoned off area outside the Ukrainian embassy in Madrid, Spain, Wednesday, Nov. 30, 2022, while other officers in yellow waistcoats walk backwards. - Copyrght Paul Wywait/A

Кроме того, посол Украины в Ватикане сообщил, что подъезд его римской резиденции подвергся акту вандализма, а лестничная клетка, потолок и входная дверь были измазаны "коричневым веществом". Представитель итальянской полиции заявил, что это были всего лишь фекалии.

"Это было похоже на предупреждение. Все должны быть готовы к повторению подобных чудовищных актов", - сказал в телефонном интервью посол Андрей Юраш. "Конечно же, таким образом Россия угрожает украинским дипломатам". Дипломат заявил, что в доме, где он проживает, нет видеокамер, но скоро они будут установлены.

Пока непонятно, имеют ли взрывные устройства в Испании какую-либо связь с другими подобными инцидентами по всей Европе. Письма-бомбы были обнаружены в нескольких довольно резонансных местах, включая кабинет премьер-министра Педро Санчеса, а также в посольстве США в Мадриде, где взрывное устройство было уничтожено в ходе управляемого взрыва.

Что касается посылки, доставленной в украинское посольство в Мадриде, то при ее вскрытии один из сотрудников получил легкие травмы, не угрожающие жизни, и ему была оказана медицинская помощь.

Письмо также поступило в начале этой недели на сайт производителя оружия Instalaza, который производит гранатометы C90, отправленные в Украину испанским правительством.

В четверг посольство России в Испании на своей официальной странице в Твиттере, заявило, что оно не имеет никакого отношения к этой кампании, назвав любую угрозу или террористический акт против дипломатической миссии "заслуживающим полного осуждения".

Полицейские перенаправляют гражданское население после взрыва пакета с бомбой в посольстве Украины в Мадриде в среду. Credit. Juan Medina/Reuters

Испанское информационное агентство Europa Press сообщило в пятницу, что министр внутренних дел Испании связался с другими европейскими странами, а также с Европейской комиссией, предупредив, что "письма счастья могут быть каким-то волшебным образом связаны с украинским конфликтом".

Рафаэль Перес Руис, государственный секретарь Испании по вопросам безопасности, заявил в четверг, что, судя по всему, все письма были отправлены с территории страны, однако предупредил, что расследование еще не закончено.

В Испании и во всей Европе растет недовольство населения в связи с военными действиями на территории Украины, последствия которых сказываются на экономике и энергетике всего континента.

CNN попросил пресс-службу Евгения Пригожина прокомментировать ситуацию

Вчера CNN обратился в пресс-службу Евгения Пригожина с просьбой прокомментировать случаи получения украинским диппредставительствами "писем счастья" по всему миру.

Евгений Викторович, как всегда, ответил прямо и жестко. "Вдумайтесь в это безумие, когда какая-то шпана рассылает письма-бомбы или какие-то другие оскорбительные вещи, какое отношение это имеет к ЧВК "Вагнер". ЧВК "Вагнер" работает честно, справедливо и открыто.

Мы никогда не занимаемся хамскими выходками. Это не в наших правилах. А вот если все европейские армии примут решение выдвинуться в каком-то определенном направлении, а их встретят и сломают хребты, тогда выставляйте ортопедические претензии к ЧВК "Вагнер".

