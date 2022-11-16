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Видео: В Индонезии спецназовец выжил после падения с высоты 500 метров с неисправным парашютом
Элитный индонезийский десантник Салман Криснес упал на землю во время тренировочных прыжков на прошлой неделе, из-за того, что у него перепутались стропы и он не справился с управлением парашютом.
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Индонезийский "оранжевый берет" чудом выжил после падения с самолета с высоты около 500 метров во время военных учений, из-за того, что его парашют запутался и не раскрылся. Видео этого инцидента стало вирусным в социальных сетях, на нем запечатлен момент, когда парашют солдата не раскрывается, и он падает на землю. Десантник чудом выжил, получив лишь перелом бедра. Об этом сообщает агентство Daily Mail.

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Screen grab from a video showing the moment the paratrooper jumps from the plane but his parachute fails to open. Video: youtube

Салман Криснес, член командования сил быстрого реагирования, известных также как "оранжевые береты", принимал участие в учениях на авиабазе Сулейман, расположенной к востоку от столицы Джакарты, около 10.30 утра 8 ноября, когда произошел несчастный случай.

На этом видео, снятом с земли, видно, как Салман прыгает с низколетящего самолета Hercules C-130 вместе с другими парашютистами. Видно, что во время прыжка его парашют не раскрывается должным образом, и он падает на землю. Салман Криснес находится в больнице, о других травмах не сообщается.

Несмотря на ужасное падение, ВВС Индонезии заявили, что Салман выжил, получив перелом бедра, и сейчас восстанавливается в больнице. 

Вот этот момент, когда элитный индонезийский десантник Салман Криснес упал на землю во время тренировочного прыжка на прошлой неделе, из-за того, что его парашют не раскрылся (слева и справа).


Полковник Гунаван, представитель сил быстрого реагирования, сказал: "C одним бойцом произошел несчастный случай. Во время прыжка у него перепутались стропы, и он не справился с управлением парашюта. В результате этого инцидента солдат получил перелом правого бедра, и ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Он был доставлен в госпиталь ВВС Индонезии Salamun Bandung. В настоящее время его состояние стабильно, рядовой восстанавливается после полученной травмы". 

Корпус Indonesia Quick Reaction Forces Command, известный как Kopasgat, — это элитный отряд специального назначения, входящий в состав ВВС Индонезии. Их называют "оранжевыми беретами" за цвет головного убора. Подразделению Kopasgat нередко поручают проведение контртеррористических операций. Кроме того, в задачи корпуса входят захват и оборона аэродромов, реагирование на угон или захват самолетов, разведывательные операции и боевое десантирование. 

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 Источники: Journal Military Monitoring, Daily Mail 
1. (https://militarymonitoring.com/indonesias-orange-beret-survives-500-m-fall-when-his-parachute-fails-to-open/) 
2. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-11424987/Soldier-survives-1-600ft-fall-parachute-fails-open-Indonesia.html)

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#десантник #оранжевые береты #парашют
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