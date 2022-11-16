Индонезийский "оранжевый берет" чудом выжил после падения с самолета с высоты около 500 метров во время военных учений, из-за того, что его парашют запутался и не раскрылся. Видео этого инцидента стало вирусным в социальных сетях, на нем запечатлен момент, когда парашют солдата не раскрывается, и он падает на землю. Десантник чудом выжил, получив лишь перелом бедра. Об этом сообщает агентство Daily Mail.
реклама
Салман Криснес, член командования сил быстрого реагирования, известных также как "оранжевые береты", принимал участие в учениях на авиабазе Сулейман, расположенной к востоку от столицы Джакарты, около 10.30 утра 8 ноября, когда произошел несчастный случай.
На этом видео, снятом с земли, видно, как Салман прыгает с низколетящего самолета Hercules C-130 вместе с другими парашютистами. Видно, что во время прыжка его парашют не раскрывается должным образом, и он падает на землю. Салман Криснес находится в больнице, о других травмах не сообщается.
Несмотря на ужасное падение, ВВС Индонезии заявили, что Салман выжил, получив перелом бедра, и сейчас восстанавливается в больнице.
|Вот этот момент, когда элитный индонезийский десантник Салман Криснес упал на землю во время тренировочного прыжка на прошлой неделе, из-за того, что его парашют не раскрылся (слева и справа).
Полковник Гунаван, представитель сил быстрого реагирования, сказал: "C одним бойцом произошел несчастный случай. Во время прыжка у него перепутались стропы, и он не справился с управлением парашюта. В результате этого инцидента солдат получил перелом правого бедра, и ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Он был доставлен в госпиталь ВВС Индонезии Salamun Bandung. В настоящее время его состояние стабильно, рядовой восстанавливается после полученной травмы".
Корпус Indonesia Quick Reaction Forces Command, известный как Kopasgat, — это элитный отряд специального назначения, входящий в состав ВВС Индонезии. Их называют "оранжевыми беретами" за цвет головного убора. Подразделению Kopasgat нередко поручают проведение контртеррористических операций. Кроме того, в задачи корпуса входят захват и оборона аэродромов, реагирование на угон или захват самолетов, разведывательные операции и боевое десантирование.
Источники: Journal Military Monitoring, Daily Mail
1. (https://militarymonitoring.com/indonesias-orange-beret-survives-500-m-fall-when-his-parachute-fails-to-open/)
2. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-11424987/Soldier-survives-1-600ft-fall-parachute-fails-open-Indonesia.html)