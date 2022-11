Элитный индонезийский десантник Салман Криснес упал на землю во время тренировочных прыжков на прошлой неделе, из-за того, что у него перепутались стропы и он не справился с управлением парашютом.

Индонезийский "оранжевый берет" чудом выжил после падения с самолета с высоты около 500 метров во время военных учений, из-за того, что его парашют запутался и не раскрылся. Видео этого инцидента стало вирусным в социальных сетях, на нем запечатлен момент, когда парашют солдата не раскрывается, и он падает на землю. Десантник чудом выжил, получив лишь перелом бедра. Об этом сообщает агентство Daily Mail.

Screen grab from a video showing the moment the paratrooper jumps from the plane but his parachute fails to open. Video: youtube

Салман Криснес, член командования сил быстрого реагирования, известных также как "оранжевые береты", принимал участие в учениях на авиабазе Сулейман, расположенной к востоку от столицы Джакарты, около 10.30 утра 8 ноября, когда произошел несчастный случай.

На этом видео, снятом с земли, видно, как Салман прыгает с низколетящего самолета Hercules C-130 вместе с другими парашютистами. Видно, что во время прыжка его парашют не раскрывается должным образом, и он падает на землю. Салман Криснес находится в больнице, о других травмах не сообщается.

Несмотря на ужасное падение, ВВС Индонезии заявили, что Салман выжил, получив перелом бедра, и сейчас восстанавливается в больнице.

Вот этот момент, когда элитный индонезийский десантник Салман Криснес упал на землю во время тренировочного прыжка на прошлой неделе, из-за того, что его парашют не раскрылся (слева и справа).







Полковник Гунаван, представитель сил быстрого реагирования, сказал: "C одним бойцом произошел несчастный случай. Во время прыжка у него перепутались стропы, и он не справился с управлением парашюта. В результате этого инцидента солдат получил перелом правого бедра, и ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Он был доставлен в госпиталь ВВС Индонезии Salamun Bandung. В настоящее время его состояние стабильно, рядовой восстанавливается после полученной травмы".

Корпус Indonesia Quick Reaction Forces Command, известный как Kopasgat, — это элитный отряд специального назначения, входящий в состав ВВС Индонезии. Их называют "оранжевыми беретами" за цвет головного убора. Подразделению Kopasgat нередко поручают проведение контртеррористических операций. Кроме того, в задачи корпуса входят захват и оборона аэродромов, реагирование на угон или захват самолетов, разведывательные операции и боевое десантирование.

Источники: Journal Military Monitoring, Daily Mail

