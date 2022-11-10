Министерство обороны Российской Федерации в ближайшее время планирует полностью развернуть новую космическую морскую разведывательную систему "Лиана". Об этом сообщило Информационное телеграфное агентство России со ссылкой на источники. Разведывательные космические аппараты "Лиана" были разработаны на базе аналогичной советской системы "Легенда", появившейся в 1970-х годах, которая отслеживала перемещение авианесущих ударных группировок ВМС США.
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В состав космической морской разведывательной системы "Лиана" входят четыре "пассивных" разведывательных спутника Лотос-С1, (их вывод на орбиту проводился в периоды с 2014 по 2021 год), и два "активных" спутника радиотехнической разведки - Пион-НКС. Все эти высокотехнологичные системы способны не только отслеживать различные объекты, но и наводить на них высокоточное оружие.
Первый из двух активных разведывательных спутников "Пион-НКС" уже принят на вооружение МО РФ. Вопрос о создании второго космического аппарата находится в стадии обсуждения.
Аппараты группировки "Лиана" функционируют на орбитах от 300 до 900 км над Землей и сканируют поверхность планеты, фиксируя вражеские корабли, летательные аппараты и бронетехнику. Координаты целей передаются на командный пункт в оперативном режиме.
Космический морской разведывательный комплекс "Лиана" во многом напоминает советскую систему "Легенда". Однако из-за слабого разрешения оптических приборов аппаратура "Легенды" обеспечивала обнаружение только крупных объектов. В отличие от "Легенды", "Лиана" умеет вести слежение за объектами размером с легковую машину, определять местоположение вражеских кораблей и передавать точную оперативную информацию о координатах целей.
Характеристики разведывательной технологии Liana строго засекречены. После проведения финальных испытаний российские вооруженные силы намерены использовать новый комплекс для наблюдения за небольшими морскими и наземными целями и наведения на них высокоточного оружия.
Ранее мы сообщали о двух беспилотных технологиях, разработанных американскими военными корпорациями для армии Соединенных Штатов и стран-членов Североатлантического альянса. Одним из беспилотников является REMUS 620 - автономный подводный дрон дальнего радиуса действия. Аппарат был построен компанией Хантингтон Ингалс Индастриз и имеет дальность действия более 500 километров. Аккумуляторные батареи UUV рассчитаны на бесперебойную работу в течение 110 часов. Технология является модульной и может быть развернута с любой более крупной подлодки или летательного аппарата.
Вторым концептом является беспилотный летательный аппарат, разработанный для Военно-воздушных сил Национальной гвардии США с применением технологии стелс. Самолет XQ-58 Valkyrie недавно прошел тестовые испытания в рамках программы Air Force Research Laboratory. Максимальное расстояние, которое может преодолеть самолет, составляет более 5 500 километров. Летальный аппарат успешно справился с поставленной задачей, осуществив посадку в заданной точке в условиях полного подавления радиосигнала.
Источники и ссылки: Российское государственное федеральное информационное агентство (ТАСС), Военный мониторинг, Russia Today
1. (https://tass.ru/kosmos/16286365)
2. (https://russian.rt.com/russia/article/724540-sputniki-pion-nks-sistema-liana)
3. (https://militarymonitoring.com/liana-reconnaissance-satellites-can-track-from-space-small-objects-the-size-of-a-car/)