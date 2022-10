В самое ближайшее время Micron планирует наладить производство чипов на территории Соединенных Штатов.

Во вторник производитель чипов Micron Technology обнародовал амбициозные планы по созданию фабрики по производству компьютерных чипов за $100 миллиардов в штате Нью-Йорк. Это попытка стимулировать развитие внутреннего производства чипов и, возможно, справиться с нарастающим дефицитом микросхем. Как сообщает агентство Reuters, инвестиции будут осуществляться в течение 20 лет.

реклама

Микрон в ближайшее время планирует производить чипы на территории США. William_Potter/iStock

Крупнейшая в мире транснациональная корпорация Micron утверждает, что этот проект станет крупнейшим в мире предприятием по производству полупроводников и создаст более 50 тыс. рабочих мест только в одном Нью-Йорке. В настоящее время самыми крупными производителями полупроводников в мире являются: Intel Corp., Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC), SK Hynix, Micron Technology Inc., Qualcomm, Broadcom Inc. и Nvidia.

Впервые о дефиците чипов стало известно в 2020 году, когда из-за вируса COVID-19 закрылось большое количество фабрик по производству микросхем, так называемых литейных цехов. Одновременно с этим пандемия меняла привычки людей по всему миру.

Люди, запертые в своих домах, тратили значительные средства на покупку новых компьютеров для себя или для своих детей, которым приходилось учиться в домашних условиях. Не имея возможности ходить в кинотеатры или рестораны, многие люди предпочитали покупать новые телевизоры или игровые приставки, а работа и обучение на дому требовали постоянно находиться на связи. Это привело к росту продаж телефонов, особенно новых телефонов с поддержкой 5G, а вместе с этим возникла проблема нехватки чипов.

Фабрики не могут удовлетворять растущие потребности в чипах

Samsung, вторая по величине компания в мире по производству чипов, в августе 2021 года сообщила BBC, что ей, возможно, придется пропустить запуск своего следующего смартфона Galaxy Note. Руководитель мобильного подразделения Samsung и исполнительный директор Кох Джин Ко заявил на собрании акционеров, что "существует серьезный дисбаланс в спросе и предложении чипов в IT-секторе по всему миру".

Борьба с глобальным дефицитом чипов

Может ли Micron исправить эту ситуацию? Она определенно пытается.

Недавно компания объявила о первом этапе инвестиций в размере $20 млрд, запланированных к концу этого десятилетия. Эта новость появилась после того, как Джо Байден летом 2022 года подписал закон CHIPS and Science Act, предоставляющий дотации в объеме $52,7 млрд на развитие производства полупроводников и научные исследования в Соединенных Штатах для усиления конкурентоспособности с Китаем.

В результате были заключены сделки по производству чипов. Например, спустя месяц после вступления закона в силу было подписано соглашение о партнерстве между Intel Corp и канадской компанией Brookfield Asset Management о совместном финансировании заводов по производству чипов в Аризоне на сумму около $30 млрд.

Между тем, во вторник Байден положительно воспринял новость от Micron, назвав ее " очередной победой для Америки", и заявил, что новое производство создаст "десятки тысяч высокооплачиваемых рабочих мест".

Возможно, этот шаг позволит производителям сотовых телефонов и автомобилей получить чипы, необходимые для удовлетворения всех производственных потребностей. О том, сколько чипов будет поставлять новое предприятие Micron, пока не сообщается.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: Journal Interesting Engineering, Reuters, BBC

1.(https://www.bbc.com/news/technology-56433082)

2. (https://interestingengineering.com/innovation/micron-to-build-the-worlds-largest-semiconductor-facility-in-the-us)

3. (https://www.reuters.com/technology/micron-plans-invest-up-100-bln-semiconductor-factory-new-york-nyt-2022-10-04/)