Результаты нового исследования показали, что у курильщиков вейпа на основе солевого никотина выявлены маркеры иммунной супрессии, не характерные для пользователей других электронных сигарет

Новое исследование UNC School of Medicine обнаружило, что потребители капсульных и одноразовых электронных сигарет содержащих солевой никотин демонстрируют уникальные маркеры иммунной супрессии (подавленности), не наблюдаемые у пользователей других видов электронных сигарет. Авторы исследования отмечают, что долгосрочные негативные последствия такого изменения иммунной системы для здоровья пока неизвестны.

Результаты нового исследования обнаружили, что курильщики вейпа на основе солевого никотина демонстрируют маркеры иммунной супрессии, не характерные для пользователей других электронных сигарет. Depositphotos

Целью нового эксперимента, финансируемого Национальным институтом здравоохранения, было изучение влияния различных видов электронных сигарет на здоровье человека. В частности, предметом исследования стали, так называемые вейпинг-устройства "четвертого поколения". Это современные девайсы, использующие соли никотина, как например, электронные сигареты на основе капсул и продукты Juul, в отличие от устройств "третьего поколения", таких как боксмоды и вейп-ручки.

Исследователи собрали образцы мокроты у четырех различных категорий людей: некурящих, курильщиков табака, пользователей электронных сигарет третьего поколения и пользователей электронных сигарет четвертого поколения. В образцах мокроты измерялся ряд различных воспалительных биомаркеров.

Главным результатом исследования стало необычно большое количество клеток эпителия бронхов в мокроте пользователей электронных сигарет четвертого поколения. Обычно такие клетки не встречаются в образцах мокроты и часто являются маркерами поражения дыхательных путей.

Кроме того, у курильщиков э-сигарет 4-го поколения были обнаружены низкие уровни целого ряда иммунных клеток, включая CRP, IFN-g, MCP-1, утероглобина, MMP-2 и VEGF. Причём показатели иммунных биомаркеров были значительно ниже, чем у пользователей электронных сигарет третьего поколения. По мнению исследователей, это может означать, что иммунная система пользователей электронных сигарет четвертого поколения "аномально подавлена".

"Ключевым результатом нашего эксперимента является то, что при сравнении иммунных маркёров, у пользователей электронных сигарет четвёртого поколения наблюдались существенные отклонения от нормы, что свидетельствует о нарушении иммунного гомеостаза", - говорит Элиз Хикман, ведущий автор исследования.

Следует отметить, что исследование не может напрямую связать эти иммунные различия с конкретными последствиями для здоровья. Исследователи уточняют, что данные результаты не ассоциируют использование электронных сигарет четвертого поколения с такими заболеваниями, как рак или эмфизема.

Однако, ученые считают, что электронные сигареты 4-го поколения могут оказывать "новое необычное влияние на иммунную систему. Такое воздействие не характерно для других видов электронных сигарет и его долгосрочные последствия для здоровья пока не изучены".

"Пока неизвестно, как именно вейпинг влияет на риски возникновения онкологических или каких-либо других хронических заболеваний", - рассказывает Илона Джасперс, научный сотрудник, работающий над проектом. Для того чтобы доказать, что курение вызывает рак, потребовалось более 60 лет наблюдений. И все же исследования, проводившиеся в нашей лаборатории, а также многих других, продемонстрировали массу таких же тяжелых биологических повреждений дыхательной системы, которые мы наблюдали у курильщиков. Кроме того, мы увидели у вейперов серьезные изменения клеточной и иммунной защиты, которые, честно говоря, ранее не наблюдались, и это очень тревожно".

Несмотря на то, что это первое исследование, посвященное изучению иммунных биомаркеров у курильщиков вейпа, результаты других недавних экспериментов указывают на потенциальную опасность использования подобных электронных устройств. Так, например, при проведении экспериментов на животных моделях было обнаружено, что "электронные сигареты, содержащие солевой никотин способствуют образованию воспалительных маркеров в самых различных органах".

Пока неизвестно, каковы долгосрочные последствия вейпинга для здоровья, однако совершенно ясно, что не все электронные сигареты влияют на организм человека одинаково.

Результаты нового эксперимента были представлены в издании American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Источники:UNC School of Medicine, Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

(https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.202202-0373OC)

(https://news.unchealthcare.org/2022/06/fourth-generation-vaping-devices-increase-risk-to-immune-cells/)