Теперь вам не придется платить сотни тысяч долларов за жизненно необходимое лекарство.

Знаете ли вы, что внутри вашего тела патрулирует служба безопасности, состоящая из почти миллиарда иммунных клеток, которые также называют Т-клетками. Их задача - выискивать любые подозрительные объекты, например, неприятный вирус простуды, и избавляться от них. Кроме того, благодаря инновационному методу лечения под названием химерный антигенный рецептор (CAR) Т-клеточная терапия помогает эффективно бороться с раком.

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Sciepro/Science Photo Library

В отличие от традиционных методов лечения рака, которые основаны на применении противораковых препаратов или радиации, в данном случае используются собственные Т-лимфоциты пациента, которые с помощью генной инженерии нацелены на поиск и уничтожение опухолевых клеток. Но одна из основных проблем этого лечения заключается в том, что нельзя взять эти сконструированные Т-клетки и использовать их для лечения других пациентов, поскольку существует риск отторжения, подобно тому, как это происходит при пересадке органов. К счастью, возможно, ученым удалось найти обходной путь, который в конечном итоге поможет сэкономить деньги онкологических пациентов.

Исследователи из Главной больницы и Университета Торонто разработали терапию, использующую дважды негативные Т-клетки - уникальный тип, который не вызывает тревожных сигналов в иммунной системе и не отторгается при пересадке. В новом исследовании, опубликованном в пятницу в журнале Science Immunology, эти CAR-T-клетки эффективно справились с раком как в чашках Петри, так и у мышей с пересаженными опухолями, полученными из человеческих тканей. Самое главное - эти клетки не отторгались, что является революционным открытием, которое позволит превратить CAR-T терапию в более эффективный и доступный методом лечения для большинства онкологических пациентов.

Лимфоциты ищут клетки, несущие чужеродный антиген, не похожий ни на один из имеющихся в организме. Они прикрепляются к таким клеткам и, выделяя токсины, запускают процесс самоуничтожения. Именно так лимфоциты уничтожают вирусы и бактерии. Но рак коварен, и благодаря мутациям он может "обманывать" Т-лимфоциты, выдавая себя за здоровую клетку или полностью подавляя иммунную систему.

CAR T-клеточная терапия помогает иммунной системе противостоять этому обману. Для проведения такого лечения Т-клетки собирают из крови донора (как правило, пациента) и встраивают новый ген, который учит лимфоциты распознавать клетки рака. Сконструированные таким образом Т-клетки культивируют в лаборатории. После того как CAR-T-клеток становится достаточно много, (обычно несколько миллионов), их вводят пациенту.

Применение CAR-T-клеточной терапии является отличным вариантом лечения прогрессирующих лейкемий и лимфом, благодаря чему удается сдерживать рак в течение многих лет. Однако у нее есть и обратная сторона: хроническая реакция "трансплантат против хозяина" (GvHD). Это состояние, часто встречающееся при пересадке органов, возникает, когда донорские клетки распознаются и отторгаются организмом пациента, что приводит к появлению аутоиммунных симптомов, рассказывает The Daily Beast Ли Чжан, исследователь рака в Университете Торонто и ведущий научный сотрудник данного исследования.

Чжан более десяти лет, пыталась найти способ создания более эффективной версии терапии, пока не наткнулся на клетку, о которой ученые знали уже давно, но не обращали на нее должного внимания. Речь идет о дважды негативных Т-клетках - редком подмножестве, в котором отсутствуют белки, способные вызвать отторжение.

"Мы разрабатывали эти дважды негативные Т-клетки в течение многих лет, начиная с исследования на мышиных моделях, а затем, около 12 лет назад, перешли к созданию человеческих дважды негативных Т-клеток", - сказала она. "За годы исследований мы поняли, что двойные негативные Т-клетки, в отличие от обычных Т-клеток, не вызывают GvHD при введении их в мышиные модели рака".

Это заставило Чжан и ее соавтора Чон Бок Ли, иммунолога из Научно-исследовательского института Торонто, задуматься о том, чтобы приспособить этот метод для лечения рака человека. Они взяли дважды негативные Т-клетки у здорового человека и добавили ген, который помогает им распознавать белки, сопутствующие лейкемиям и лимфомам. Исследователи обнаружили, что сконструированные таким образом Т-клетки эффективно убивают рак, не вызывая при этом GvHD в мышиных моделях.

Несмотря на то, что Чжан и Ли еще только планируют провести клинические испытания, результаты этого исследования уже открывают большие перспективы. Это означает, что появился способ избежать GvHD (отторжения) и одновременно создать универсальное лечение, доступное практически для любого пациента.

Кроме того, это экономически выгодно. Как правило индивидуальное лечение CAR-T-клетками стоит несколько тысяч долларов, поэтому общий больничный счет для пациента может быть просто огромным. Чжан и Ли считают, что их новая терапия может быть гораздо дешевле за счет массового производства и потенциально может стать тем самым препаратом, который пациенты смогут купить в обычной аптеке.

"Мы можем увеличить их масштаб и производить большие партии", - сказал Ли в интервью The Daily Beast. "Мы можем сделать их готовым продуктом, который пациент может приобрести, не платя миллионы долларов за жизненно важный препарат".

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Источники: Journal Science Immunology, Википедия

(http://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.abl3642)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/T-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B)