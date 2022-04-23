Знаете ли вы, что внутри вашего тела патрулирует служба безопасности, состоящая из почти миллиарда иммунных клеток, которые также называют Т-клетками. Их задача - выискивать любые подозрительные объекты, например, неприятный вирус простуды, и избавляться от них. Кроме того, благодаря инновационному методу лечения под названием химерный антигенный рецептор (CAR) Т-клеточная терапия помогает эффективно бороться с раком.
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В отличие от традиционных методов лечения рака, которые основаны на применении противораковых препаратов или радиации, в данном случае используются собственные Т-лимфоциты пациента, которые с помощью генной инженерии нацелены на поиск и уничтожение опухолевых клеток. Но одна из основных проблем этого лечения заключается в том, что нельзя взять эти сконструированные Т-клетки и использовать их для лечения других пациентов, поскольку существует риск отторжения, подобно тому, как это происходит при пересадке органов. К счастью, возможно, ученым удалось найти обходной путь, который в конечном итоге поможет сэкономить деньги онкологических пациентов.
Исследователи из Главной больницы и Университета Торонто разработали терапию, использующую дважды негативные Т-клетки - уникальный тип, который не вызывает тревожных сигналов в иммунной системе и не отторгается при пересадке. В новом исследовании, опубликованном в пятницу в журнале Science Immunology, эти CAR-T-клетки эффективно справились с раком как в чашках Петри, так и у мышей с пересаженными опухолями, полученными из человеческих тканей. Самое главное - эти клетки не отторгались, что является революционным открытием, которое позволит превратить CAR-T терапию в более эффективный и доступный методом лечения для большинства онкологических пациентов.
Лимфоциты ищут клетки, несущие чужеродный антиген, не похожий ни на один из имеющихся в организме. Они прикрепляются к таким клеткам и, выделяя токсины, запускают процесс самоуничтожения. Именно так лимфоциты уничтожают вирусы и бактерии. Но рак коварен, и благодаря мутациям он может "обманывать" Т-лимфоциты, выдавая себя за здоровую клетку или полностью подавляя иммунную систему.
CAR T-клеточная терапия помогает иммунной системе противостоять этому обману. Для проведения такого лечения Т-клетки собирают из крови донора (как правило, пациента) и встраивают новый ген, который учит лимфоциты распознавать клетки рака. Сконструированные таким образом Т-клетки культивируют в лаборатории. После того как CAR-T-клеток становится достаточно много, (обычно несколько миллионов), их вводят пациенту.
Применение CAR-T-клеточной терапии является отличным вариантом лечения прогрессирующих лейкемий и лимфом, благодаря чему удается сдерживать рак в течение многих лет. Однако у нее есть и обратная сторона: хроническая реакция "трансплантат против хозяина" (GvHD). Это состояние, часто встречающееся при пересадке органов, возникает, когда донорские клетки распознаются и отторгаются организмом пациента, что приводит к появлению аутоиммунных симптомов, рассказывает The Daily Beast Ли Чжан, исследователь рака в Университете Торонто и ведущий научный сотрудник данного исследования.
Чжан более десяти лет, пыталась найти способ создания более эффективной версии терапии, пока не наткнулся на клетку, о которой ученые знали уже давно, но не обращали на нее должного внимания. Речь идет о дважды негативных Т-клетках - редком подмножестве, в котором отсутствуют белки, способные вызвать отторжение.
"Мы разрабатывали эти дважды негативные Т-клетки в течение многих лет, начиная с исследования на мышиных моделях, а затем, около 12 лет назад, перешли к созданию человеческих дважды негативных Т-клеток", - сказала она. "За годы исследований мы поняли, что двойные негативные Т-клетки, в отличие от обычных Т-клеток, не вызывают GvHD при введении их в мышиные модели рака".
Это заставило Чжан и ее соавтора Чон Бок Ли, иммунолога из Научно-исследовательского института Торонто, задуматься о том, чтобы приспособить этот метод для лечения рака человека. Они взяли дважды негативные Т-клетки у здорового человека и добавили ген, который помогает им распознавать белки, сопутствующие лейкемиям и лимфомам. Исследователи обнаружили, что сконструированные таким образом Т-клетки эффективно убивают рак, не вызывая при этом GvHD в мышиных моделях.
Несмотря на то, что Чжан и Ли еще только планируют провести клинические испытания, результаты этого исследования уже открывают большие перспективы. Это означает, что появился способ избежать GvHD (отторжения) и одновременно создать универсальное лечение, доступное практически для любого пациента.
Кроме того, это экономически выгодно. Как правило индивидуальное лечение CAR-T-клетками стоит несколько тысяч долларов, поэтому общий больничный счет для пациента может быть просто огромным. Чжан и Ли считают, что их новая терапия может быть гораздо дешевле за счет массового производства и потенциально может стать тем самым препаратом, который пациенты смогут купить в обычной аптеке.
"Мы можем увеличить их масштаб и производить большие партии", - сказал Ли в интервью The Daily Beast. "Мы можем сделать их готовым продуктом, который пациент может приобрести, не платя миллионы долларов за жизненно важный препарат".
Источники: Journal Science Immunology, Википедия
(http://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.abl3642)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/T-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B)