Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
UCSF: "Мозговой туман" после COVID связан с аномальной активностью иммунной системы
Новое исследование проведенное специалистами Калифорнийского университета показало, что длительные симптомы COVID могут быть связаны с с иммунными аномалиями в спинномозговой жидкости
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Небольшое исследование дополнило растущий арсенал доказательств, указывающих на то, что длительные симптомы COVID могут быть связаны с аномальной работой иммунной системы. Новое исследование обнаружило неожиданные маркеры воспаления в спинномозговой жидкости нескольких пациентов, у которых наблюдался постоянный туман в голове в течение нескольких месяцев после легкой формы COVID-19.

Небольшое исследование обнаружило ряд отклонений в образцах спинномозговой жидкости пациентов с длительным течением COVID, у которых через несколько месяцев после первичного заражения наблюдалось стойкое ощущение "мозгового тумана". Dmitrynew83/Depositphotos

реклама

 

Целью проекта LIINC (Long-term Impact of Infection with Novel Coronavirus), возглавляемого исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, является изучение влияния COVID-19 на пациентов в течение нескольких месяцев и лет после острой инфекции. Последнее исследование, проведенное в рамках этого проекта, - это изучение аномальных биомаркеров спинномозговой жидкости у пациентов с длительным течением COVID, испытывающих "туман мозга".

В ходе небольшого, но детального эксперимента были взяты образцы спинномозговой жидкости ( CSF ) у 17 пациентов. Все они примерно 10 месяцев назад перенесли легкую форму COVID-19. У тринадцати человек наблюдались стойкие признаки мозгового тумана, в то время как у оставшихся четырех участников исследования, не имевших когнитивных проблем после КОВИДа, были контрольные показатели.

В то время как в контрольной группе не было обнаружено никаких нарушений в составе спинномозговой жидкости, у 77 процентов (10 из 13) испытуемых с устойчивым туманом мозга был выявлен ряд неожиданных патологий. Эти аномалии включали повышенные уровни белков, указывающих на наличие нейровоспалительных процессов, и нетипичное количество иммунных антител

Джоанна Хеллмут, старший автор нового исследования, считает, что признаки повышенной иммунной активности спустя несколько месяцев после того, как вирус, предположительно, был уничтожен, указывают на то, что когнитивные проблемы, ассоциируемые с длительным COVID, могут быть связаны с хроническим воспалением.

Спинномозговая жидкость дает ключ к разгадке "мозгового тумана" после перенесенного КОВИДа

 

"Возможно, что иммунная система, стимулированная вирусом, может функционировать в непредусмотренном патологическом режиме", - сказал Хеллмут. "Это может происходить, даже если в организме человека нет вируса

Любопытно, что почти половина из тех, кто сообщил о постоянных нарушениях когнитивных функций после заражения COVID, указали на позднее появление симптомов. Так, 43 процента испытуемых сообщили, что мозговой туман появился только через месяц после первого симптома COVID, а 29 процентов сообщили, что их когнитивные проблемы появились только через два месяца после первых симптомов.

"Большая доля участников, сообщивших об отсроченном начале когнитивного PASC ( post-acute sequelae of SARS-CoV-2 ), предполагает, что события, происходящие после острого периода инфекции SARS-CoV-2, могут способствовать формированию патогенеза и реагировать на раннее вмешательство", - пишут авторы в исследовании. "Механизмы, которые могут сопровождаться более поздним развитием, включают микрососудистые повреждения, стойкую иммунную активацию и постинфекционный аутоиммунный ответ".

Несколько последних экспериментов указывают на иммунную дисфункцию у пациентов с длительным течением COVID. Совсем недавно в журнале "Nature Immunology" было проведено масштабное исследование иммунных биомаркеров в крови, описывающее состояние пациентов с длительным течением COVID в течение восьми месяцев после острого заболевания. Еще одна работа, проведенная недавно под руководством ученых из Йельского университета, продемонстрировала, как SARS-CoV-2 может напрямую поражать клетки мозга.

По словам Хеллмута, долгосрочные когнитивные проблемы ассоциируются с несколькими видами вирусных инфекций, включая ВИЧ и прочие коронавирусы. Поэтому вполне логично можно предположить, что инфекция SARS-CoV-2 может привести к затяжным когнитивным проблемам, и эти длительные симптомы COVID могут наблюдаться у пациентов с легкой формой первичного заболевания.

"Если люди говорят нам, что у них появились новые проблемы с мышлением и памятью, я думаю, мы должны верить им, а не требовать, чтобы они отвечали определенным критериям тяжести заболевания", - сказал Хеллмут.

Недавно ученые смогли разгадать первопричину затяжного течения SARS-CoV. Выяснилось, что, причиной развития посткоидного синдрома является образование стойких микротромбов.  Такие тромбы несут в себе большое количество патогенных протеинов, которые не только препятствуют разрушению самих микросгустков, но и служат причиной затяжного течения болезни, лишая клетки ценного кислорода, столь необходимого для нормального функционирования организма. 

Новое исследование было опубликовано в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источники:
https://www.ucsf.edu/news/2022/01/422156/cerebrospinal-fluid:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.51498

#ucsf
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA GeForce RTX 3050 в 3DMark продемонстрировала производительность на уровне GTX 1660 Ti
96
Доходность майнинга Ethereum упала на дно - сроки окупаемости карт серии RTX 3000 превысили 3 года
102
Магазины РФ устроили массовую распродажу видеокарт со скидами до 25% на фоне падения курса Эфира
90
Комьюнити-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 намекнул, что геймплея игры не будет аж до ухода на золото
38
Xiaomi выпустила стабильную MIUI 13 и MIUI 12.5 на Android 11/12 для 59 смартфонов 2019-2021 годов
5
Майнер назвал самую невыгодную видеокарту для добычи криптовалюты и посоветовал не майнить Эфир
28
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
87
Австралийские ученые добились 99-процентной точности квантовых вычислений
5
Майнер купил видеокарту Radeon RX 6500 ХТ и доказал, что она способна отбить вложения всего за 8 мес
53
GeForce RTX 3050 опережает Radeon RX 6500 XT в тестах 3DMark
26
В Японии на прилавки вернулась старая и медленная видеокарта 2017 года Radeon RX 550 по цене $155
44
Обрушение рынка криптовалют привело к снижению их рыночной стоимости более чем на $1 трлн
91
Количество загрузок мобильной стратегии The Walking Dead Survivors достигло 15 миллионов
1
Специалисты MIT обнаружили доказательства существования фундаментальных Х-частиц
9
Экспорт электронных компонентов стал приносить Японии столько же денег, сколько поставки автомобилей
1
Игроки добились справедливости в отношении 70-летнего фаната World of Warcraft, которого заблокировали за «ботоводство»
39
80% приложений из AppStore собирают персональные данные пользователей вопреки заявлениям конфиденциальности
2
В сети заметили варианты GeForce RTX 3050 за 450 и даже 700 долларов США
5
ViewSonic представила новые мониторы линейки ELITE с технологией подсветки Mini-LED
11
Biostar попыталась отречься от любой информации о материнских платах на базе Intel 700
5

Популярные статьи

Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
133
Долгий путь линуксоида. Часть 3 - Настоящие проблемы
41
Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
30
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
28
Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно
14
Числа в обозначении технологических процессов производства CPU - маркетинг, преувеличение или обман
28
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть вторая
15
Обзор смартфона Tecno Camon 18P – телеобъектив, 120 Гц и быстрая зарядка на 33 Вт
+
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
19
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
15

Сейчас обсуждают

intel fan
13:40
пластик не прессовать нужно, а перепавлять и блоки лить в форму под давлением. а эта хрень рассыпется.
Американский стартап ByFusion перерабатывает пластиковые отходы в строительные блоки
Роман Пожидаев
13:38
Хах, бюджетные. Меньше, чем полгода назад 1050 покупал за 17600. А в первой половине 20 гтх1660 брал по 18900. А сейчас 1050 за 25000 и по распродаже. Втф
Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
intel fan
13:36
в мае вы кукарекали тоже самое
Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
Влад Gray
13:33
Не предположительно, а тестировали уже, уступает она 1660ti, хоть и несильно. Проглотушка опять все тухляк перепечатывает. А насчёт цен - геймер должен страдать))), пусть страдает, правда это не навс...
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
terenty79
13:28
ура товарищи, так держать!
24 января Биткоин продолжил дешеветь, а аналитики уже назвали прошедшую неделю худшей за 8 мес
Алексей Козлов
13:28
Ахах. Да конечно цены ниже)) Прямо задаром. Уже рука потянулась к кошельку, а потом я вспомнил, что цены по-моему на том же уровне))
Магазины РФ устроили массовую распродажу видеокарт со скидами до 25% на фоне падения курса Эфира
intel fan
13:28
смена термопасты и продувка радиаторов даже пятилетние полярисы возвращает к исходной производительности
Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
Мавлет Компотов
13:27
А почему очевидно?
Цены на видеокарты останутся на высоком уровне до середины года
KILHARD
13:25
О бесплатно интересно было бы, приток игроков был бы большой, а после того, как пощупали бы оптимизацию и геймплей, снова отток, как на бесплатных выходных
Battlefield 2042, по слухам, может частично перейти на условно-бесплатную модель распространения
Сергей Авласевич
13:24
Ага, если появляются возгласы "крипта всё!", значит "дефолта не будет". Ждём сотку за биток. Эту лавочку, конечно, закроют, но явно не завтра))
Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем