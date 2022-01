Новое исследование проведенное специалистами Калифорнийского университета показало, что длительные симптомы COVID могут быть связаны с с иммунными аномалиями в спинномозговой жидкости

Небольшое исследование дополнило растущий арсенал доказательств, указывающих на то, что длительные симптомы COVID могут быть связаны с аномальной работой иммунной системы. Новое исследование обнаружило неожиданные маркеры воспаления в спинномозговой жидкости нескольких пациентов, у которых наблюдался постоянный туман в голове в течение нескольких месяцев после легкой формы COVID-19.

Небольшое исследование обнаружило ряд отклонений в образцах спинномозговой жидкости пациентов с длительным течением COVID, у которых через несколько месяцев после первичного заражения наблюдалось стойкое ощущение "мозгового тумана". Dmitrynew83/Depositphotos реклама

Целью проекта LIINC (Long-term Impact of Infection with Novel Coronavirus), возглавляемого исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, является изучение влияния COVID-19 на пациентов в течение нескольких месяцев и лет после острой инфекции. Последнее исследование, проведенное в рамках этого проекта, - это изучение аномальных биомаркеров спинномозговой жидкости у пациентов с длительным течением COVID, испытывающих "туман мозга".

В ходе небольшого, но детального эксперимента были взяты образцы спинномозговой жидкости ( CSF ) у 17 пациентов. Все они примерно 10 месяцев назад перенесли легкую форму COVID-19. У тринадцати человек наблюдались стойкие признаки мозгового тумана, в то время как у оставшихся четырех участников исследования, не имевших когнитивных проблем после КОВИДа, были контрольные показатели.

В то время как в контрольной группе не было обнаружено никаких нарушений в составе спинномозговой жидкости, у 77 процентов (10 из 13) испытуемых с устойчивым туманом мозга был выявлен ряд неожиданных патологий. Эти аномалии включали повышенные уровни белков, указывающих на наличие нейровоспалительных процессов, и нетипичное количество иммунных антител

Джоанна Хеллмут, старший автор нового исследования, считает, что признаки повышенной иммунной активности спустя несколько месяцев после того, как вирус, предположительно, был уничтожен, указывают на то, что когнитивные проблемы, ассоциируемые с длительным COVID, могут быть связаны с хроническим воспалением.

Спинномозговая жидкость дает ключ к разгадке "мозгового тумана" после перенесенного КОВИДа

"Возможно, что иммунная система, стимулированная вирусом, может функционировать в непредусмотренном патологическом режиме", - сказал Хеллмут. "Это может происходить, даже если в организме человека нет вируса

Любопытно, что почти половина из тех, кто сообщил о постоянных нарушениях когнитивных функций после заражения COVID, указали на позднее появление симптомов. Так, 43 процента испытуемых сообщили, что мозговой туман появился только через месяц после первого симптома COVID, а 29 процентов сообщили, что их когнитивные проблемы появились только через два месяца после первых симптомов.

"Большая доля участников, сообщивших об отсроченном начале когнитивного PASC ( post-acute sequelae of SARS-CoV-2 ), предполагает, что события, происходящие после острого периода инфекции SARS-CoV-2, могут способствовать формированию патогенеза и реагировать на раннее вмешательство", - пишут авторы в исследовании. "Механизмы, которые могут сопровождаться более поздним развитием, включают микрососудистые повреждения, стойкую иммунную активацию и постинфекционный аутоиммунный ответ".

Несколько последних экспериментов указывают на иммунную дисфункцию у пациентов с длительным течением COVID. Совсем недавно в журнале "Nature Immunology" было проведено масштабное исследование иммунных биомаркеров в крови, описывающее состояние пациентов с длительным течением COVID в течение восьми месяцев после острого заболевания. Еще одна работа, проведенная недавно под руководством ученых из Йельского университета, продемонстрировала, как SARS-CoV-2 может напрямую поражать клетки мозга.

По словам Хеллмута, долгосрочные когнитивные проблемы ассоциируются с несколькими видами вирусных инфекций, включая ВИЧ и прочие коронавирусы. Поэтому вполне логично можно предположить, что инфекция SARS-CoV-2 может привести к затяжным когнитивным проблемам, и эти длительные симптомы COVID могут наблюдаться у пациентов с легкой формой первичного заболевания.

"Если люди говорят нам, что у них появились новые проблемы с мышлением и памятью, я думаю, мы должны верить им, а не требовать, чтобы они отвечали определенным критериям тяжести заболевания", - сказал Хеллмут.

Недавно ученые смогли разгадать первопричину затяжного течения SARS-CoV. Выяснилось, что, причиной развития посткоидного синдрома является образование стойких микротромбов. Такие тромбы несут в себе большое количество патогенных протеинов, которые не только препятствуют разрушению самих микросгустков, но и служат причиной затяжного течения болезни, лишая клетки ценного кислорода, столь необходимого для нормального функционирования организма.

Новое исследование было опубликовано в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology.

