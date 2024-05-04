Падение японской иены на 12% в этом году заставило многих трейдеров задаться вопросом, а не грозит ли странам "Большой семерки" валютный кризис. Похоже, что Токио не тревожит безостановочное падение иены, однако в ближайшее время вслед за "нищим соседом" в гонке на дно могут последовать и другие региональные валюты. Image: Asia Times Files / iStock

Хорошая новость для Запада: пока нет. А вот плохая заключается в том, что до конца этого опасного для японской валюты года остается еще семь месяцев. Особенно если учесть, что токийские чиновники не торопятся укрепить курс иены, пишет Уильям Песек в статье для издания Asia Times.

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Это тревожит Азию и нагнетает на рынках АТР атмосферу, напоминающую 1997 год, когда центральные банки пытаются стабилизировать обменные курсы. На прошлой неделе Малайзийский ринггит упал до 26-летнего минимума, а Центральный банк Индонезии объявил о повышении ставки в попытке поддержать падающую рупию.

В Маниле и Бангкоке центробанки отложили планы по снижению ставок. В Сеуле управляющий Ри Чанг-ён заявил, что Банк Кореи готов "принять стабилизационные меры" на фоне "чрезмерного" движения курса воны. В Пекине чиновники обсуждают возможные варианты, поскольку дефляционные процессы ухудшают перспективы Китая.

"Среди всех стран наибольшую озабоченность вызывает Китай. Присоединится ли экономика КНР к иене в гонке на понижение, провоцируя новую валютную войну? Возможно, Пекину стоит это сделать - чтобы стимулировать экспорт, помочь дефляции и внутреннему росту", - говорит Брэд Бехтель, глава глобального отдела валютных операций Jefferies Financial Group Inc. "Но все же я не уверен, что Китай на это пойдет".

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Руководитель отдела азиатских исследований банка ANZ Хун Го говорит, что "мы видим перспективу дальнейшего ослабления курса юаня в ближайшее время в направлении ключевой отметки 7,30, поскольку власти КНР постепенно позволяют споту корректироваться".

В настоящее время китайский юань торгуется на отметке 7,24 за американский доллар. Однако о девальвации, подобной той, что произошла в 2015 году, не может быть и речи, поскольку это приведет к утрате с таким трудом достигнутого прогресса в повышении глобального доверия к юаню. К тому же, чем больше будет падать юань, тем сложнее будет крупным девелоперам осуществлять выплаты по оффшорным облигациям, что увеличит риск дефолта.

Токио до сих пор не удалось укрепить падающую иену. Последует ли китайский юань вслед за иеной? Photo: Asia Times Files / Reuters / Jason Lee

Последнее, чего хочет Пекин, — это превратить юань в основной инструмент предвыборной гонки, поскольку республиканцы, лояльные Дональду Трампу, и демократы президента США Джо Байдена уже схлестнулись на разных фронтах в преддверии выборов 5 ноября, пишет Песек.

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Однако, чем дольше Токио держит Азию в напряжении, тем выше риск регионального коллапса, подобного азиатскому финансовому кризису 1997-98 годов. Некоторые валютные трейдеры, напротив, уверены, что Япония принимает активные меры, чтобы остановить падение иены. Хотя на самом деле токийские чиновники просто подмигивают мировым рынкам.

Безусловно, в понедельник Банк Японии явно пытался поддержать курс иены. Внезапное падение текущего счета на 48,2 миллиарда долларов говорит о том, что ЦБ Японии действительно впервые с октября 2022 года вышел на валютные рынки. Но если бы это был шаг, действительно направленный на укрепление иены, министр финансов Сюнъити Судзуки уже давно бы привел массу аргументов в пользу этого. Он бы постоянно консультировался с чиновниками в Вашингтоне, Берлине, Лондоне, Оттаве, Париже и Риме, чтобы заручиться поддержкой "Большой семерки".

Учитывая события конца 2022 года, когда Токио в последний раз принимал меры в отношении иены, команда Судзуки прекрасно понимает, что односторонние интервенции не работают. Они всколыхнут рынок лишь на несколько дней, но затем падение иены возобновится. В некотором смысле это расплата за те 25 лет, в течение которых заниженный обменный курс был не только экономической моделью, но и глобальным брендом Японии.

Как минимум с конца 1990-х годов в Японии сменилось несколько министров финансов. Что осталось неизменным, так это "политика нищего соседа", подобная аргентинской, в результате которой страна восходящего солнца стала зависимой от сверхслабого обменного курса. Сигналы о том, что Токио проводит валютные интервенции, мало что меняют. Это скорее некая геополитическая демонстрация добродетели, а не "линия на песке" в отношении обменного курса иены к доллару.

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Судзуки и премьер-министр Фумио Кисида таким образом просто сигнализируют Китаю и Америке, что курс иены не достигнет отметки 170 за доллар. Однако в ближайшие дни и недели иена все равно может скатится туда. И не потому, что Судзуки или Кисида этого не хотят, а скорее потому, что они в общем-то не против этого.

Несмотря на все сообщения о том, что японская валюта впервые с 1990 года рухнула до 160 иен за доллар, японские чиновники видят в этом определенную пользу. В марте Япония увеличила экспорт до максимума за четыре месяца. Рост на 7,3 процента в марте в годовом исчислении последовал за февральским показателем в 7,8 %. «Вероятно, это самое лучшее, что может предложить вторая по величине экономика Азии по состоянию на второй квартал все более сумбурного 2024 года. Перспективы Японии выглядят довольно шаткими», - считает Стефан Ангрик, старший экономист Moody's Analytics.

Внутренняя экономика, - добавляет Ангрик, - была очень слабой, поскольку рост средней номинальной заработной платы не успевал за инфляцией, что мешало домохозяйствам тратить свои сбережения. А это, в свою очередь, удерживает бизнес от инвестиций. Маловероятно, что экономика Японии заметно выросла в первом квартале этого года, что продолжает череду разочаровывающих отчетов по валовому внутреннему продукту».

По мнению Песека это значительно усложняет дальнейшие действия ЦБ Японии. Все на что команда управляющего Кадзуо Уэды рассчитывала в 2024 году пошло наперекосяк. Китайская экономика не возвращается к былому росту, Федеральная резервная система не снижает процентные ставки, а мощное ралли доллара не сбавляет оборотов.

Экономика Японии впадает в рецессию. В то же время уровень инфляции в Токио - в целом неплохой показатель, отражающий национальные тенденции, - сегодня составляет 1,6% в годовом исчислении, что ниже целевого показателя ЦБ Японии в 2 процента. Так что ЦБ Японии, возможно, упустил свой шанс на значительное повышение ставки, и валютные трейдеры это понимают. Именно поэтому иена медленно, но неуклонно возвращается к уровням, на которых она находилась до вмешательства японских властей.

Это вовсе не означает, что стратеги не обеспокоены ситуацией с иеной. Эксперты консалтинговой компании Gavekal Dragonomics назвали иену "самой большой аномалией на мировых финансовых рынках", полагая, что ее стоимость примерно на 40% ниже показателей паритета покупательной способности.

По этой причине, пишет Gavekal, "ослабление иены несет негативные последствия для всего мира, начиная от подпитки стратегии carry trade, которая увеличивает долговые обязательства развивающихся рынков, и заканчивая влиянием на экспорт США и, следовательно, на перспективы переизбрания президента Байдена". Поскольку ЦБ Японии пока не считает слабую валюту достаточным основанием для изменения своей позиции по монетарной политике, рынки находятся в состоянии боевой готовности к возможности прямых валютных интервенций для укрепления иены".

Или все-таки нет? В то время как вторая по величине экономика Азии теряет темпы роста, инфляция снижается, а показатели одобрения Кисиды остаются на прежнем уровне, неужели Банк Японии и в самом деле намерен нажать на денежный тормоз? Но и в этом случае отсутствие крайней необходимости среди токийских политиков говорит гораздо громче, чем "угрозы" валютной интервенции. Как отмечает в своей книге "Борьба за экономическое будущее Японии" профессор политических наук в Университете им. Джона Хопкинса Ричард Кац, у Японии "достаточно боеприпасов", чтобы не дать иене упасть слишком низко.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда бездействует, наблюдая за свободным падением иены. Image: Twitter / Screengrab

"Несмотря на то, что в последние годы Япония имеет дефицит торгового баланса, в более широком смысле, по международным текущим операциям, она все еще имеет положительное сальдо", - объясняет Кац. "Это потому, что она получает очень много доходов от своих инвестиций за рубежом, и эти доходы продолжают расти". В 2023 году чистый доход от этих инвестиций составит 34 триллиона иен (215 миллиардов долларов США), что равняется 6 процентам номинального внутреннего валового продукта.

Самое главное, говорит Кац, - не паниковать из-за свободного падения курса иены. "Если бы это выглядело как бегство капитала, - объясняет он, - Япония могла бы использовать свои валютные резервы, чтобы поддержать иену. Но очень маловероятно, что ей придется это делать". Кац утверждает, что страны, ставшие жертвами бегства капитала - как в случае с азиатским крахом 1997-98 годов или европейским долговым кризисом 2010 года, - находились в противоположном с Японией положении. "Они, - продолжает он, - из года в год имели дефицит текущего баланса и, как следствие, были крупными международными должниками".

Однако на данный момент "иена слаба, потому что слаба экономика Японии и ее экспортеры становятся все более неконкурентоспособными", - говорит Кац. "Таким образом, вмешательство может в основном отсрочить неизбежное на некоторое время или не дать рынкам переоценить свои возможности". Эта "слабость" перечеркивает все остальные преимущества. Низкие показатели экономики - одна из главных причин того, что рейтинг одобрения Кисиды находится на уровне ниже середины 20-х годов. В ближайшие недели именно этoт фактор будет влиять на работу ЦБ Японии.

Хотя технически Банк Японии является независимым, пишет Песек, на практике его автономия более ограничена, чем у ФРС США или Европейского центрального банка. В частности, на заседаниях по вопросам политики BOJ присутствуют представители правительства. Да и какая по-настоящему суверенная денежно-кредитная организация в течение 25 лет удерживает ставки на нулевом или близком к нему уровне?

Для Уэды уроки 2006 года, вероятно, занимают важное место в его собственных умозаключениях. В 2006 и 2007 годах тогдашнему губернатору Тосихико Фукуи удалось прекратить количественное смягчение и дважды убедить членов совета директоров повысить ключевые ставки. Однако эти усилия не увенчались успехом. Токийский истеблишмент резко возразил, заявив, что Japan Inc не готова к более жесткому кредитованию. Вскоре после этого экономика страны скатилась в рецессию. Как только Масааки Сиракава сменил Фукуи в 2008 году, он тут же снизил ставки до нуля и восстановил программу количественного смягчения.

Затем в 2013 году пришел Харухико Курода. Он еще больше активизировал усилия BOJ по стимулированию экономики, в попытке раз и навсегда победить дефляцию. Только за 2013 год фондовый индекс Nikkei 225 вырос сразу на 57 процентов. Сегодня ралли дошло до того, что эталонный индекс торгуется вблизи своего исторического максимума 1989 года.

Банк Японии не хочет прерывать ралли Nikkei 225. Image: Twitter

Перед Уэдой стоит задача найти способ "нормализовать" ключевую ставку, не покончив при этом с "бычьим" ростом Nikkei. И не стать последним руководителем ЦБ Японии, которого обвинят в падении акций, наступлении рецессии или в том и другом. Все это объясняет, почему Токио не торопится остановить падение курса иены. И почему Азии остается только надеяться, что власти Японии знают, что делают, пока иена падает все ниже и ниже.