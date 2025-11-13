Сайт Конференция
Amogus54
Rockstar Games поделилась деталями зимнего обновления для GTA Online – можно будет купить особняк
Покупка особняка выйдет в копеечку для игроков GTA Online

Студия Rockstar Games начала показывать тизеры, приоткрывающие завесу тайны над предстоящим зимним обновлением для GTA Online. Основной темой обновления станет элитная недвижимость, которую будет курировать агентство Prix Luxury Real Estate.

Игроков ждет специальная VIP-программа с двухуровневой системой наград перед обновлением. Чтобы достичь уровня Black Tier и получить бесплатный автомобиль и эксклюзивный наряд, необходимо просто играть в GTA Online до 7 декабря. Более амбициозным геймерам разработчики предлагают до указанной даты выполнить все новые миссии «New Listings» для достижения Gold Tier. Этот статус откроет доступ к эксклюзивной скидке и дополнительным бонусам в самом обновлении.

Среди конкретных наград за выполнение всех миссий с недвижимостью значатся:

  • Солидная скидка в $2,000,000 на все объекты агентства Prix Luxury Real Estate
  • Бонус в размере $1,000,000 наличными
  • Эксклюзивный свитшот Rockstar Games Varsity Crew Neck Sweater.

Анонсированная скидка в 2 миллиона долларов наводит на мысль, что новые виртуальные апартаменты будут стоить весьма недёшево. Подобные мероприятия не только поддерживают интерес комьюнити, но и искусно стимулируют внутриигровую экономику, мотивируя аудиторию на активный гринд и покупку валюты за донат за несколько недель до выхода крупного дополнения.

#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #gta 5 #gta online #gta v
