Об этом сообщает инсайдер Lord Cognito

За последнюю неделю в сети появилось большое количество различной информации о готовящемся ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion. Об этом говорят различные источники, начиная от анонимных инсайдеров, заканчивая уважаемыми изданиями. На данный момент известно, что Bethesda планирует выпустить TES IV: Oblivion на следующей неделе, по всей видимости, прямо во время анонса. Игра будет моментально доступна в Xbox Game Pass.

Один из таких инсайдеров под ником Lord Cognito сообщил, что на релизу уже будут встроены все официальные DLC, которые выходили для игры. Это отличная новость для поклонников, поскольку не придется тратить деньги и ждать какое-то время, чтобы погрузиться в дополнительный контент. Всего для игры выходило девять расширений, но крупных было всего два – «Дрожащие острова» (ориг. Shivering Isles) и «Рыцари Девяти» (ориг. Knights of the Nine), добавляющие в игру новые квесты и локации. Прохождение этих DLC занимает ориентировочно 10-20 и 5-10 часов соответственно. Остаётся надеяться, что в игре останется DLC с бронёй для лошадей.

Несмотря на большой объем информационного шума вокруг этого проекта, до сих пор неизвестно, будет ли это полноценный ремейк, который освежит не только визуальную и графическую составляющие, но и внесет геймплейные нововведения, как это сделали Capcom с их последними ремейками Resident Evil. Известно лишь то, что Oblivion разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Следует помнить, что разработкой занимается не сама Bethesda, а сторонняя студия Virtuos Games.

Официальный анонс и релиз игры ожидаются на следующей неделе, если все инсайдеры окажутся правы.