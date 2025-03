Нил Дракманн заявил, что не стоит ставить на то, что Last of Us 3 может выйти.

В интервью Variety директор Naughty Dog Нил Дракманн заявил, что не стоит ждать The Last of Us Part 3 в ближайшее время. Чуть больше года назад Дракманн сказал, что он и команда Naughty Dog наконец-то нашли идею сюжета для третьей игры Last of Us. В результате фанаты, естественно, предположили, что это станет следующим проектом Naughty Dog, что в конечном итоге оказалось неправдой после того, как студия объявила о выходе Intergalactic: The Heretic Prophet.

Многие ожидали, что Intergalactic будет лишь временной "затычкой" между The Last of Us Part 2 и The Last of Us Part 3. Однако теперь Дракманн говорит, что текущая телевизионная адаптация может оказаться концом для всей франшизы.

В новом интервью был напрямую задан вопрос о возможности выхода The Last of Us Part 3. Дракманн сказал, что не стоит рассчитывать на то, что Last of Us 3 может выйти

На данный момент все, что известно о франшизе, это то, что 2-й сезон The Last of Us выйдет совсем скоро – 13 апреля. В настоящее время HBO предполагает, что продолжительность сериала The Last of Us составит в общей сложности четыре сезона, прежде чем подойдет к своему финалу.