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Amogus54
Нил Дракманн заявил, что третья часть The Last of Us теперь под вопросом
Нил Дракманн заявил, что не стоит ставить на то, что Last of Us 3 может выйти.

В интервью Variety директор Naughty Dog Нил Дракманн заявил, что не стоит ждать The Last of Us Part 3 в ближайшее время. Чуть больше года назад Дракманн сказал, что он и команда Naughty Dog наконец-то нашли идею сюжета для третьей игры Last of Us. В результате фанаты, естественно, предположили, что это станет следующим проектом Naughty Dog, что в конечном итоге оказалось неправдой после того, как студия объявила о выходе Intergalactic: The Heretic Prophet. 

Многие ожидали, что Intergalactic будет лишь временной "затычкой" между The Last of Us Part 2 и The Last of Us Part 3. Однако теперь Дракманн говорит, что текущая телевизионная адаптация может оказаться концом для всей франшизы.

В новом интервью был напрямую задан вопрос о возможности выхода The Last of Us Part 3. Дракманн сказал, что не стоит рассчитывать на то, что Last of Us 3 может выйти

На данный момент все, что известно о франшизе, это то, что 2-й сезон The Last of Us выйдет совсем скоро – 13 апреля. В настоящее время HBO предполагает, что продолжительность сериала The Last of Us составит в общей сложности четыре сезона, прежде чем подойдет к своему финалу.

#новости игр #новости игровой индустрии #naughty dog #the last of us #naughtydog #the last of us 3 #the last of us part 3 #нил дракман
Источник: variety.com
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