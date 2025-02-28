Мгновенные убийства — не тот способ игры в Assassin's Creed Shadows, по мнению креативного директора Чарльза Бенуа

В интервью IGN креативного директора Assassin's Creed Shadows Чарльза Бенуа спросили насчет мгновенных убийств, главной механики серии, которую значительно урезали в последних частях.

Эта механика была подтверждена более одного года назад, но сейчас стало известно о том, что она не является приоритетом при прохождении игры. Команда разработчиков оставила эту опцию лишь в качестве дополнения. Для Ubisoft такой стиль прохождения не является главным.

Чарльз Бенуа заявил, что они лишь предлагают возможность ей воспользоваться. В качестве альтернативы этой основной механики разработчики предлагают целое дерево различных способностей, которые, по мнению создателей игры, являются гораздо более увлекательными для использования во время прохождения.

Креативный директор рассказал о том, что с помощью перков можно персонализировать свой игровой опыт и отталкиваться от их прокачки при прохождении. «Например, у вас есть перк, который усиливает ваши воздушные убийства. У вас есть еще один перк, который позволяет вам совершать более сильные убийства, если на дворе ночь. Это заставляет вас как бы менять свой стиль игры в зависимости от окружения», – поведал Бенуа.

Возвращаясь к вопросу о том, что это было в старых играх Assassin's Creed, Бенуа сказал, что это было нелепо – бродить по улицам Флоренции и убивать десятки стражников на виду у всех.