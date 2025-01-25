Bethesda выбрала другой путь для развития

Бывший дизайнер Arkane Studios Жюльен Эвийе поделился причиной прекращения работы над серией Dishonored. По его словам, руководство Bethesda было разочаровано коммерческими результатами игры на фоне невероятного успеха The Elder Scrolls V: Skyrim.

Dishonored завоевала признание критиков и любовь поклонников благодаря уникальному геймплею и проработанному миру, но продажи игры не смогли оправдать ожиданий издателя.

«Это до сих пор кажется мне странным. Руководство сравнило наши показатели с успехом Skyrim, который продался гораздо лучше при меньших затратах на разработку. Они решили, что продолжение Dishonored не имеет смысла», — прокомментировал Эвийе.

Несмотря на низкие продажи Dishonored, Arkane Studios удалось избежать увольнений и реструктуризации. Студия славилась своей репутацией и профессионализмом, поэтому Bethesda приняла решение оставить команду и перенаправить её усилия на другие проекты, такие как Prey (2017) и Redfall (2023).

Временная приостановка работы над Dishonored не означает конец серии. Игроки по-прежнему надеются на её возрождение, учитывая известный статус франшизы.

Dishonored стала одной из самых уникальных игр своего времени, благодаря сочетанию стелса, больших открытых уровней и интересного окружения.

Тем не менее, успех Skyrim, выпущенного в 2011 году, кардинально изменил приоритеты Bethesda. Бюджет Skyrim оказался сравнительно небольшим, а её продажи превзошли все ожидания. Руководство решило сосредоточиться на крупных RPG с более массовой аудиторией.