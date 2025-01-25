Бывший дизайнер Arkane Studios Жюльен Эвийе поделился причиной прекращения работы над серией Dishonored. По его словам, руководство Bethesda было разочаровано коммерческими результатами игры на фоне невероятного успеха The Elder Scrolls V: Skyrim.
Dishonored завоевала признание критиков и любовь поклонников благодаря уникальному геймплею и проработанному миру, но продажи игры не смогли оправдать ожиданий издателя.
«Это до сих пор кажется мне странным. Руководство сравнило наши показатели с успехом Skyrim, который продался гораздо лучше при меньших затратах на разработку. Они решили, что продолжение Dishonored не имеет смысла», — прокомментировал Эвийе.
Несмотря на низкие продажи Dishonored, Arkane Studios удалось избежать увольнений и реструктуризации. Студия славилась своей репутацией и профессионализмом, поэтому Bethesda приняла решение оставить команду и перенаправить её усилия на другие проекты, такие как Prey (2017) и Redfall (2023).
Временная приостановка работы над Dishonored не означает конец серии. Игроки по-прежнему надеются на её возрождение, учитывая известный статус франшизы.
Dishonored стала одной из самых уникальных игр своего времени, благодаря сочетанию стелса, больших открытых уровней и интересного окружения.
Тем не менее, успех Skyrim, выпущенного в 2011 году, кардинально изменил приоритеты Bethesda. Бюджет Skyrim оказался сравнительно небольшим, а её продажи превзошли все ожидания. Руководство решило сосредоточиться на крупных RPG с более массовой аудиторией.