Sony раскрыла планы по экранизации своих игр: аниме по Ghost of Tsushima и фильмы по Horizon и Helldivers

В рамках презентации на CES 2025 Sony поделилась планами по созданию нескольких экранизаций популярных игровых франшиз. Среди заявленных проектов — фильм по Horizon Zero Dawn, а так же на основе Helldivers 2 и аниме-адаптация Ghost of Tsushima, получившая название Legends.

Изначально проект Horizon рассматривался как сериал для платформы Netflix, однако позже создатели приняли решение преобразовать его в полнометражное кино. Над экранизацией работают студия Columbia Pictures и подразделение PlayStation Productions.

Кроме того, Sony подтвердила разработку фильма по мотивам кооперативного шутера Helldivers 2, который выйдет под эгидой PlayStation Productions. Несмотря на то что проект находится на ранней стадии производства, интерес к экранизации уже высок благодаря высокому статусу игры среди поклонников жанра. Возможно, фильм сохранит юмористический стиль оригинала и покажет борьбу игроков за «распространение демократии» в галактике.

Также Sony анонсировала аниме-сериал Ghost of Tsushima: Legends, который выйдет при поддержке Aniplex и Crunchyroll. Премьера намечена на 2027 год, а история обещает углубить мифологию игры, рассказывая о легендарных воинах, защищающих остров Цусима от различных угроз.

Помимо анонсов новых проектов, Sony также показали тизер для второго сезона популярного сериала The Last of Us для HBO, выход которого намечен на апрель этого года.