Elden Ring и Astro Bot возглавили топ-10 игр для PS по версии Metacritic.

Платформа Metacritic, которая собирает оценки критиков со всего мира, опубликовала список из 20 самых высокооценённых проектов для PlayStation, выпущенных в 2024 году. Рейтинг включает как полноценные игры, так и дополнения (DLC), которые набрали наибольшее количество баллов и получили не менее семи обзоров от профессионалов.

Возглавили список сразу три проекта с одинаковым показателем в 94 балла: Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Astro Bot и Metaphor: ReFantazio.

Также в топ вошли такие громкие релизы, как Final Fantasy VII Rebirth (92 балла) и ремастер The Last of Us Part II (90 баллов), который снова напомнил игрокам о высоком уровне классики жанра. В числе других заметных проектов можно отметить Tekken 8, Like a Dragon: Infinite Wealth и Silent Hill 2.

Нельзя не отметить успех DLC Destiny 2: The Final Shape, набравшего 90 баллов. Дополнение стало достойным завершением масштабной сюжетной арки Destiny 2, что было высоко оценено как фанатами, так и критиками.

Топ-10 лучших игр для PS по версии Metacritic:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree — 94 Astro Bot — 94 Metaphor: ReFantazio — 94 Final Fantasy VII Rebirth — 92 Slay the Princess: The Pristine Cut — 92 Dave the Diver — 91 Destiny 2: The Final Shape — 90 Balatro — 90 The Last of Us Part II Remastered — 90 Tekken 8 — 90

Среди остальных участников рейтинга можно выделить такие проекты, как Persona 3 Reload, Prince of Persia: The Lost Crown и Marvel vs. Capcom: Fighting Collection. Эти игры, хоть и не заняли топовые позиции, всё же оставили значительный след в игровой индустрии благодаря своим инновационным решениям и качественному исполнению.

Уже в начале 2025 года ожидается множество громких релизов, которые вполне могут претендовать на попадание в следующий рейтинг Metacritic. Среди них особенно выделяются такие проекты, как Stalker 2, Final Fantasy XVI для PC и обновлённая версия Witcher 3 для PS5.

Остаётся надеяться, что будущие игры будут не менее качественными и смогут порадовать поклонников различных жанров.