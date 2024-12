Минотавры, драконы и гидры: что ждать от фракции Подземелье в HoMM: Olden Era

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era представили новую фракцию — Подземелье, которая станет частью ожидаемой стратегии. Игроки смогут собрать армию, включающую минотавров, гидр, медуз, ящеров, а также красных и чёрных драконов. Эта фракция обещает стать одним из шести доступных в игре лагерей, наряду с Некрополем, Лесным союзом и другими сторонами конфликта.

Авторы обещают, что Heroes of Might and Magic: Olden Era сохранит классический дух игр, который так полюбился поклонникам серии. При этом проект дополнен новыми идеями и инновационными элементами, чтобы освежить знакомый геймплей.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе на платформе Steam в начале 2025 года. По словам разработчиков, игроки смогут помочь улучшить игру, делясь обратной связью во время бета-теста. Ожидается, что проект станет достойным преемником культовой серии, сохранив лучшее из её наследия.