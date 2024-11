Следующий проект от создателей Days Gone выйдет с учётом ПК

Студия Bend, известная по игре Days Gone, активно работает над своим следующим проектом. В профиле бывшего сотрудника студии на LinkedIn указано, что игра разрабатывается с учётом возможностей PlayStation 5 и ПК. Это позволяет предположить, что релиз может быть запланирован на обеих платформах .

Пока неясно, выйдет ли игра одновременно на PS5 и ПК, однако такая практика становится всё более популярной среди внутренних студий Sony. Например, недавние проекты, такие как Horizon Zero Dawn и The Last of Us: Part I, позже получили версии для ПК.

Известно, что в новой игре будут сетевые элементы, что может указывать на кооперативный или мультиплеерный режим. Это отличает проект от Days Gone, которая была сосредоточена на одиночной кампании.

Bend Studio подтвердила свою приверженность разработке высококачественных AAA-игр. После отмены планов на продолжение Days Gone студия сосредоточилась на создании совершенно нового IP. В недавних интервью разработчики подчеркнули, что их цель — расширить границы повествования и игрового процесса, учитывая современные тенденции.